證期局：157家股東會在雙北 6月底開不完考量減少裁罰

雙北防疫升至第三級，證期局今（15）日下午統計，5月17日至28日止共有261家上市櫃及興櫃公司開股東會，其中有157家公司位於雙北市。證期局副局長郭佳君表示，指揮中心將股東會視為活動，不受室內5人及戶外10人「家庭及社交」限制。金管會表示，目前公司法與證交法規定，股東會需在六月底前召開完畢，不開放線上股東會，開會通知需在45天前公告，這些都沒有法令空間，但是若6月底前開不完股東會，依法裁罰24~480萬元，金管會可視「參酌不可抗力之因素」降低裁罰，但郭佳君也強調，離6月底前還很長，公司應可就場地再好好安排。

郭佳君說，據證期局，5月17日至28日止共有261家上市櫃及興櫃公司開股東會，這261家公司中去年共有28家超過50人親自出席。其中有157家公司是位於雙北。

不過股東會應視為活動，不受室內5人與戶外10人的限制。證期局說，因為防疫中心目前只限家庭與社交活動，金管會認為應該還是有空間，要再跟指揮中心確認。各公司要落實人流控管，既使在室內都要有一定間隔距離，且要實名制。目前還沒有公司向金管會反應要申請線上召開股東會或是有召開實體股東會困難。

未來能否開放線上股東會？郭佳君說，法令上不准，若疫情防疫警戒拉高，能否在函令上有特別解釋？金管會表示要再跟經濟部討論一下，但郭佳君也說，當初沒有開放線上，就是考量公司技術面上，還沒辦法保證讓想要參加股東會的所有股東都能順利連線參加，不見得那麼容易做到，為確保股東權益行使，所以沒有開放。

被問到若疫情再升溫，二周內暫時停止上班上課的話，股東會是否還要召開？證期局說還沒有腹案，若公司考量空間有危險，要申請緊急延期來得及嗎？郭佳君說，股東會要延期，公司要先經董事會決議，要改日期，並對外公告，但依法要在45天前公告，恐怕也來不及六月底前開完。依法股東會都需6月底前開完，否則依證交法被處以24萬起跳至480萬元。郭佳君說，目前離六月底前還有時間，各公司可考量備用場地或戶外搭一些符合防疫規格場所，還是希望儘量在六月底前完成，各公司要好好斟酌。

若公司考量真不行，經董事會決議要改變或時間，金管會證期局會來考慮，涉及疫情「不可抗力之因素」，要不要處罰會有考量空間。金管會要參酌是不是不可抗力之因素。董事長若要在場地另一房間架視訊主持股東會，再傳到股東大會上？郭佳君說，可以用視訊也沒有說不可以。

至於下周一股市開盤，郭佳君說，之前升級二級警戒時，台股也撐過來，不管怎麼變化，金管會都會持續注意，還是提醒投資人，就算提升到第三級，還是建議股市投資人多多看股市的基本面與成長性。

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