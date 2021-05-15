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雙北三級警戒！周一股匯市受考驗 國安基金：密切關注

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
雙北疫情進入第三級警戒，國安基金將持續密切關注疫情影響及股市動態。 報系資料照／記者侯永全攝影
雙北疫情進入第三級警戒，國安基金將持續密切關注疫情影響及股市動態。 報系資料照／記者侯永全攝影

本土疫情大爆發，雙北市即日起進入第三級警戒，對工商消費活動影響重大，衝擊股匯市，周一股市開盤恐面臨挑戰。國安基金執行秘書、財政部次長阮清華表示，國安基金持續密切關注疫情影響及股市動態，若有必要，不排除召開國安基金臨時委員會，討論因應措施。

行政院今天上午舉行臨時記者會，宣布新增180例本土、5例境外，創下史上新高，中央疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，因台北市、新北市熱區篩檢率陽性偏高，雙北即起至5月28日升級到三級警戒。上周五台股收1萬5827點，大漲156點，未來國安基金是否有可能「萬點護盤」引發關注。

依據國安基金條例，因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時，得經委員會決議護盤。

阮清華說，這兩天周末休市，歐美股市表現穩定，目前疫情只是短期對消費旅遊等行業產生影響，台灣整體經濟基本面仍無虞，生產、進出口及投資活動依舊持續，不會一下子就改變，呼籲投資人要有信心，理性冷靜面對不要多殺多。希望在政府和國人共同努力之下，疫情很快就可以控制下來，若後續新增確診案例減少，股市就會比較穩定。

國安基金 疫情

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