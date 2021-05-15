受限公司法 金管會：5月17日 6家上市櫃股東會正常招開

金管會請公司召開股東會應落實強化相關防疫措施，以因應5月15日起至5月28日提升雙北市疫情警戒標準至第三級階段。經查5月17日（星期一）計有6家上市櫃及興櫃公司召開股東會，其中2家位於台南及桃園，不受疫情警戒標準提升影響，於注意加強防疫措施下，正常召開股東會，至於4家位於雙北地區之公司，據瞭解去年參加股東會之人數約在16至32人，出席股東人數不多。

金管會表示，自5月11日提升疫情警戒至第二級起，已督導集保公司瞭解上市櫃及興櫃公司股東會防疫措施之準備情形，為因應雙北市疫情警戒標準提升第三級，金管會再請集保公司積極輔導公司因應警戒標準提升，再強化相關防疫措施以為因應，重要強化措施如下：

一、股東進入會場採實名制，並留存聯絡電話或手機號碼，並填寫健康聲明書；

二、公司應妥善規劃報到、進場及散場動線及控管人流；

三、股東會會場座位安排，應採梅花座或間隔座法，並請股東入座於固定座位，座位間隔宜保持1.5公尺以上之距離；

四、備用會場之設置，或於戶外搭建帳篷，應讓股東可全程掌握開會動態，並可發言及投票表決；

五、加強股東會現場之消毒。

六、另如公司欲變更股東會場地，提醒公司應依公司決議程序公告辦理。

金管會強調，過去一年在上市櫃及興櫃公司、投資人與所有市場參與者，大家團結合作下，順利完成股東會之召開，惟目前面對疫情變化，適逢股東會旺季即將到來，公司必需採行更即時更強的規範，籲請資本市場所有參與者共體時艱，合作團結抗疫，以利上市櫃及興櫃公司股東會順利召開。

金管會再次呼籲投資人多採用電子投票來行使股東權利，如必須出席股東會現場，請確實遵守前開防疫措施。

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