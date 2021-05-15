雙北防疫升第三級 中租-KY股東會擬改線上召開
中央疫情指揮中心上午宣布雙北即日起到28日升第三級警戒，影響中租-KY（5871,中租控股）預定28日召開的股東會，中租-KY指出，公司預計下周一（17日）討論，並請示金管會是否能夠股東會改線上召開。
中租-KY指出，該公司股東會地點在自由廣場會議中心國際演藝廳，是否照常召開還有待釐清，而有關室內集會5人以上停止，但公司人員可以在會議室工作，因此可能要請示金管會，看股東會是否能夠改成線上召開，以中租外資持股比重超過七成，線上投票比重也高，線上舉辦技術上應不會有問題，也無礙股東會討論議案通過。
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