雙北防疫升第三級 股東會照開與否聯邦銀下午會商
中央疫情指揮中心上午宣布雙北即日起到28日升第三級警戒，預定28日召開股東會的聯邦銀（2838），場地就在劍潭海外青年活動中心，聯邦銀主管受訪指出，下午聯邦銀高階主管將線上開會討論，看股東會要如何調整開會模式或是否延期等因應措施，再行對外公布。
雙北防疫升第三級警戒，停止室內5人以上集會，休閒場館關閉，股東會首當其衝。之前原本預計照常舉辦、梅花座處理的聯邦銀股東會，在防疫升至三級警戒後，股東會立即受影響，因此聯邦銀股東會如何調整，該行緊急下午開會研議。
聯邦銀今年股東會將全面改選董事，場地則是選在長期開會所在地點不變，也就是劍潭海外青年活動中心，現在防疫升級，勢必影響股東會正常召開。
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