疫情嚴峻 永豐金宣布升級五大防疫措施
本土疫情警戒，接近升至第三級警戒，永豐金控（2890）今（14）日晚間宣布升級五大防疫措施。包含：營運不中斷、進行各子公司居家上班演練、啟動重要維運單位異地備援、彈性分流上班、禁止同仁跨大樓移動及關閉餐廳與交誼聽。
在營運不中斷方面，下週一（17日）完成所有子公司營業單位（銀行分行、證券及租賃分公司）作業人員備援配對機制；進行各子公司居家上班工具需求統計，下週三前安排進行演練完畢。
在啟動重要維運單位異地備援方面，相關硬體措施將於5月16日前建置完畢。此外，啟動彈性分流上班，分三班制（銀行為8:45、9:30、10:30，其他子公司視營業特性另做調整）。
為避免員工交叉感染，取消接駁車、禁止同仁跨大樓移動，並關閉餐廳與交誼聽，同仁內部用餐開放辦公桌及會議室進行。
此外，會議採全面線上化，非法定會議減少召開，跨部門協調一律線上進行；重要法定會議刪減非必要議程、減少不必要出席及列席人員，座位安排符合社交距離始得實體召開。
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