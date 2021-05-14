強化資本結構 瑞興銀擬申請發行6億元金融債

瑞興銀行今（14）日發出公告指出，董事會通過擬向金管會申請發行新臺幣6億元的無到期非累積次順位金融債券，發行利率將視當時金融市場及公司資金狀況而定，而金管會日後核准將採用分次發行的方式。

銀行為了強化資本適足率與業務擴充，大多數會選擇以發債或現增方式籌資，瑞興銀行表示，本次發行金融債券將作為強化資本結構，以提升公司資本適足率及第一類資本比率用途。

瑞興銀行去(2020)年稅後純益為2.16億元，累計每股稅後純益（EPS）為0.69元，董事會決議股利分派為現金股利0.48元，今年股東會議將於6月7日召開。

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