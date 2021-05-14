快訊

父親去萬華買竹筍後發現確診！北院法官開庭中忽「退庭」

圖解／單日本土暴增29例 看萬華等「四大群」感染關係圖

東元經營權之爭外資怎麼投？兩大國際投票顧問建議出爐

聯合報 / 記者何醒邦

東元股東會將於5月25日登場，委託書大戰傳出由會長黃茂雄長子黃育仁領先，接下來就看父與子兩派，誰能獲得逾2成的外資青睞。東元公司今天表示，兩家外資投票機構，一致建議全數贊成公司所提11位的董事及獨立董事候選人，並建議反對股東菱光科技公司（黃育仁陣營）所提名的所有7席董事及獨立董事候選人，及反對股東所提的轉投資事業檢討改進案。

東元表示，這項結果顯示出公司的提名人選符合公司的短中長期計劃，也高度肯定營運團隊過去的努力與現今的成果，。

ISS與Glass Lewis兩家具有公信力的國際機構所做出的決議，一致支持東元公司派，即黃茂雄與寶佳、華新組成的泛公司派所共推的11位董事候選人。投票建議報告中指出，股東菱光科技公司，對東元電機在經營管理及公司治理方面的批評，並無提出具體證據，對公司改革內容論述，也缺乏說服性。

而今天下午，黃育仁陣營提名的董事黃立璁、劉積瑄等人，也赴金管會証期局遞交陳情書，指控公司派5月25日股東會未提供選舉票格式，有惡意刁難股東之嫌，甚至突然在前天公告把股東會地點，由較寬闊的南港展覽館，改到狹小的東元電機中壢廠。

黃立聰說，中壢廠區的會議場所空間窄小，能容納的股東人數有限，能否保持適當社交距離？而南港展覽館為大型會議場所，空間寬敞，能提供足夠的股東座位與距離，且交通相當便利。

黃立聰指出，他嚴重懷疑東元更改地點的動機與目的，是否假防疫之名，再次重演大同公司去年股東常會的亂局？意圖在中壢廠區設置黑衣人牆，阻撓股東出席與報到，甚至讓股東在窄小的會議空間內群聚。

東元公司也回嗆，本公司過去15年的股東常會，僅有1年未在中壢廠舉行，該廠空間寬敞，較適合召開股東會，絕無所謂藉疫情惡意刁難股東的情事，所以所謂上演「大同之亂」，實屬無端指控。

股東會 東元電機 黃育仁

延伸閱讀

他為了爭口氣把家給燒了！看東元黃家父子反目 大股東焦佑倫：當領導人應「這麼做」

東元寄出股東會委託書 老黃派、小黃派直球對決

東元董事長邱純枝六問黃育仁 質疑不該算計人身攻擊

黃育仁傳接觸寶佳 公開喊話股東

相關新聞

國泰金富邦金前十大股東 星政府雙雙退出

八年來首見！新加坡政府過去都是國內二大金控龍頭富邦金（2881）、國泰金（2882）的擁護者，因6月股東會旺季即將來臨，...

新台幣連4貶！今貶破28元關卡 本土疫情為何成關鍵？

本土疫情似有擋不下趨勢，今（14）日再新增29例本土確診案例新增，續寫單日新高，新台幣今日收盤價貶破28元整數關卡，貶值...

台新銀、街口支付合推街享券 綁卡買券最高優惠15%

台新銀行今（14）日表示，近年來市面上各式禮券、票券相當盛行，商家常以優惠的價格來吸引民眾購買，民眾購買後常容易遺失實體...

東元經營權之爭外資怎麼投？兩大國際投票顧問建議出爐

東元股東會將於5月25日登場，委託書大戰傳出由會長黃茂雄長子黃育仁領先，接下來就看父與子兩派，誰能獲得逾2成的外資青睞。...

LINE Pay交易筆數翻倍成長 祭百大通路回饋補貼

LINE Pay今（14）日指出，2021年截至4月底止，交易筆數已較去年同期成長超過1倍。因應國內疫情轉趨嚴峻，民眾生...

打炒房碰到疫情爆發 房仲曝未來有二種可能情境

國內疫情近期升溫，爆出多起社區感染，中信房屋總經理張世宗表示，政府加強房市調控之際，碰到疫情拉警報，房市後勢變得複雜且令...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。