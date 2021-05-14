東元經營權之爭外資怎麼投？兩大國際投票顧問建議出爐

東元股東會將於5月25日登場，委託書大戰傳出由會長黃茂雄長子黃育仁領先，接下來就看父與子兩派，誰能獲得逾2成的外資青睞。東元公司今天表示，兩家外資投票機構，一致建議全數贊成公司所提11位的董事及獨立董事候選人，並建議反對股東菱光科技公司（黃育仁陣營）所提名的所有7席董事及獨立董事候選人，及反對股東所提的轉投資事業檢討改進案。

東元表示，這項結果顯示出公司的提名人選符合公司的短中長期計劃，也高度肯定營運團隊過去的努力與現今的成果，。

ISS與Glass Lewis兩家具有公信力的國際機構所做出的決議，一致支持東元公司派，即黃茂雄與寶佳、華新組成的泛公司派所共推的11位董事候選人。投票建議報告中指出，股東菱光科技公司，對東元電機在經營管理及公司治理方面的批評，並無提出具體證據，對公司改革內容論述，也缺乏說服性。

而今天下午，黃育仁陣營提名的董事黃立璁、劉積瑄等人，也赴金管會証期局遞交陳情書，指控公司派5月25日股東會未提供選舉票格式，有惡意刁難股東之嫌，甚至突然在前天公告把股東會地點，由較寬闊的南港展覽館，改到狹小的東元電機中壢廠。

黃立聰說，中壢廠區的會議場所空間窄小，能容納的股東人數有限，能否保持適當社交距離？而南港展覽館為大型會議場所，空間寬敞，能提供足夠的股東座位與距離，且交通相當便利。

黃立聰指出，他嚴重懷疑東元更改地點的動機與目的，是否假防疫之名，再次重演大同公司去年股東常會的亂局？意圖在中壢廠區設置黑衣人牆，阻撓股東出席與報到，甚至讓股東在窄小的會議空間內群聚。

東元公司也回嗆，本公司過去15年的股東常會，僅有1年未在中壢廠舉行，該廠空間寬敞，較適合召開股東會，絕無所謂藉疫情惡意刁難股東的情事，所以所謂上演「大同之亂」，實屬無端指控。

商品推薦