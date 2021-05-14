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南山人壽公布首季季報 淨值資產比8.23%

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

南山人壽今（14）日傍晚公布經會計師核閱過後的首季財報，今年第1季稅後純益約264億元，合併資產總值達新台幣5.1兆元，淨值（股東權益）約4,243億元。每股盈餘EPS為1.91元，淨值資產比為8.23%。

南山人壽2021年第一季合併新契約保費283億元，合併總保費收入約994億元，南山人壽表示，2021年第一季掌握市場波動，處分國內外股票及債券，使淨投資損益增加，致合併稅後淨利約新台幣264億元，較2020年第一季大幅成長130%。

南山人壽2021年第一季投資績效較去年提升，整體投資報酬率達3.2%；投資資產新台幣4.7兆元，相較去年同期成長約4%。

南山人壽持續提供優質保障型、意外及健康險等多元化的商品滿足保戶需求，保費收入穩定，且2021年以來美元匯率維持低檔及台幣低利雙重優勢，帶動美元商品銷售佳，加上2020下半年陸續推出植入健康獎勵回饋機制與服務元素的意外及健康險商品，貢獻整體新契約保費收入，2021年第一季新契約保費收入約新台幣283億元。

受到新台幣持續升值影響，美元保單近期在市場持續熱銷，去(2020)年南山人壽奪下傳統型美元保單之市場第一；今年仍持續領先，累計至第一季為止，南山人壽傳統型美元保單新契約保費收入約新台幣223億元，持續市佔第一。

新台幣 南山人壽

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