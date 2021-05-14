國泰金富邦金前十大股東 星政府雙雙退出

八年來首見！新加坡政府過去都是國內二大金控龍頭富邦金（2881）、國泰金（2882）的擁護者，因6月股東會旺季即將來臨，二大金控將於6月11日同日召開股東會，需公告相關股東名冊。不過從二大金控最新公布的前十大股東名單中，「花旗台灣受託保管新加坡政府投資專戶」雙雙從二家金控的前十大股東名冊中消失，而台塑（1301）集團首度進入國泰金前十大股東，引發關注。

由於前一年度(2020年度)新加坡政府還分別持有富邦金1億3716萬股，持股比重1.34%，也持有國泰金股票達到1億5747萬股，占比為1.07%，分別是富邦金的第十大股東與國泰金的第九大股東，不過今年度剛公布的名單中，星政府投資專戶雙雙掉出十大股東名單之外，是否受到新冠肺炎疫情影響，新加坡主權基金投資操作策略改變，還是逢高有出脫持股，引發市場外界揣測。

過去國泰金與富邦金的股票，因獲利與穩健配息，深受國外主權基金、央行政府或是外資法人喜歡，新加坡政府投資專戶2011年開始成為國泰金前十大股東，也曾一度當到國泰金第三大股東，2014年時最高持股比重1.46%；此外，星政府遲至2014年才成為富邦金前十大股東，當時的董事長還是前總裁蔡萬才，一開始占富邦金第八大股東，後來大致都維持在第七~第九名左右，2019年一度最高持股比1.5%，今年卻消失在前十大名單。

此外，觀察國泰金與富邦金今年前十股東名單，也出現一些明顯變化，由於星政府退出前十大名單，富邦金第10大股東由富邦集團前總裁蔡萬才夫人與富邦蔡氏兄弟的母親蔡楊湘薰擔任，她對富邦金的總持股有1.14%，股數為1億1,634萬股。

國泰金前十大股東的洗牌變化更大，雖然星政府去只排第九大，不過原本第十大股東的中壽（2823），今年上升至第八位。而且極罕見的是台塑集團主要控股公司的「長庚醫療財團法人」爬到第九位，是至少十年來首度成為國泰金前十大股東，總持股為1億5545萬股，持股比1.06%。

國泰金近年來主要股東，除了董事長蔡宏圖家族相關控股公司擁有絕對勢力外，大多都是壽險業相互持股，以新壽、南山、全球、富邦人壽及中壽持股最多，不過特別的是，富邦人壽今年也退出前十大股東名單。去年原本持股還有1億6710萬股，占比1.14%，但今年已退出前十大股東。

富邦人壽上次成為國泰金前十大股東是2019年，當時持有1.01%，股數約1.34億股。其他則包括我國的新舊制的勞退與勞保基金部份還是主要股東。

而且2011年~2018年之間，國內二大金控原本深受外資法人機構喜歡，不僅是新加坡政府投資專戶，像是2014年的阿布達比投資局、2015年的大通沙烏地阿拉伯中央銀行專戶、還有一些如梵加德新興指數型股票基金等都是國泰金主要十大股東常見名單，不過因為2018年開始我國傳出要接軌有壽險業國際會計準則「大魔王」之稱的IFRS17，過去台灣壽險業高利差時代留下的高利率保單，就此成為壽險股票籠罩不去的陰影，雖然台灣要到2026年元月才會正式實施上路，實際要如何實施接軌的內容準則，也都還沒有一致性的標準，但近年來主要政府主權基金與指數基金法人已紛紛退潮，今年無論是國泰金或富邦金前十大股東中都沒有外資。

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