寶成首季稅後淨利創單季新高 EPS達2.13元

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）今（14）日公告第1季合併財報，合併營收708.95億元、年增19.3%，為歷史同期次高，歸屬母公司稅後淨利62.76億元、年增429.3%，獲利創歷史單季新高，每股稅後純益2.13元。

寶成第1季合併營收創歷史同期次高，除了因為新冠肺炎疫情導致去年同期的低基期效應外，也顯示全球經濟持續從疫情造成的衝擊中復甦。

而以營運部門別來看，鞋類製造與運動用品零售暨品牌代理兩大核心業務，分別占第1季合併營收比重為54.6%與45.1%，其他業務比重為0.3%。

其中，來自鞋類製造的營收387.22億元，較去年同期增加2.0%，主係獲益於鞋類產品的全球市場需求回溫，生產效率提升，且品牌客戶的訂單增加所致。

運動用品零售及品牌代理業務營收319.88億元、年增50.1%，則因大陸地區疫情自去年第2季開始轉趨和緩，帶動運動用品消費市場快速回升，今年第1季銷售表現延續營運向上態勢。

隨著第1季合併營收重回增長軌道，鞋類製造業務的產能利用率穩定提升，運動用品零售及品牌代理業務的銷售組合也持續改善，寶成第1季合併營業毛利為182.13億元、年增43.2%，合併營業毛利率則為25.7%，較去年同期的21.4%增加4.3個百分點。

合併營業外收入方面，第1季依權益法認列的投資收益為52.16億元，較去年同期增加30.92億元，其中以寶成持股20%的潤成投控控轉投資南山人壽保險營運表現最為亮眼，第1季就認列46.88億元，較去年同期大增26.74億元

此外，第1季金融商品評價淨利益增加11.06億元，淨外幣兌換利益減少1.82億元。因此，寶成第1季合併營業外淨收益為58.32億元，較去年同期增加214.4%、達39.77億元。

寶成表示，儘管今年初全球經濟展望正向，但疫情發展及疫苗效益的不確定性仍將影響市場需求，經濟增長在不同國家與地區間亦存在差異，後續尚有不明朗因素，可能會影響鞋類製造業務生產訂單的復甦步伐。

而就運動用品零售及品牌代理業務而言，則將密切關注大陸地區消費者信心的波動，及其對增長力道的潛在變數。不過，寶成對於產業前景與目標實踐依舊保持信心，強調將持續聚焦於追求品質增長，致力於核心業務穩健復甦及長遠發展。

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