新台幣連4貶！今貶破28元關卡 本土疫情為何成關鍵？

本土疫情似有擋不下趨勢，今（14）日再新增29例本土確診案例新增，續寫單日新高，新台幣今日收盤價貶破28元整數關卡，貶值1.6分收在28.012元，單日貶幅0.06％，連四個交易日貶值並續寫近三周新低。台北與元太外匯經紀公司總成交18.6億美元。

匯銀主管指出，現階段得先觀察周六日疫情，假設失控，最糟狀況下周一（17）日假設北部啟動封城，新台幣好消息減少下，「新台幣將不容易升值。」

為何本土疫情成為新台幣升貶關鍵？匯銀主管觀察分析，今日早上，出口商尚有拋匯需求，帶動新台幣升值，最高升值6分至27.936元，但午後伴隨疫情指揮中心舉行記者會，宣布新增本土案例數字再創新高，外資偏向匯出。

匯銀主管指出，去年國際疫情相當慘烈，台灣在此之中疫情控制得宜，但目前情況看起來開始恰恰相反，加上缺水、大停電，近期台灣好消息的確較少，市場資金靠攏美元，假設疫情沒獲得控制，新台幣易貶難升。

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