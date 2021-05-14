刷新光卡繳綜所稅 回饋率衝至0.5%

新光銀行今（14）日表示，推出「新光好稅月」活動，特別提供卡友多重回饋，凡持新光信用卡繳納「109年度綜所稅或房屋稅」，都可享免手續費及三期或六期零利率之優惠，單筆繳稅金額達20萬元（含）以上，更享高達12期分期零利率優惠，提供卡友資金靈活運用空間。

新光銀行繳綜所稅除提供卡友免手續費及分期零利率優惠外，今年首次針對廣大新光三越聯名卡給予專屬回饋方案：綜所稅單筆每滿2萬元並登錄活動，可獲贈100元7-11禮券，依此類推最高累積贈500元禮券，回饋率高達0.5%。

針對大額繳稅卡友，提供獨家早鳥回饋方案，凡5／31前持新光無限卡／鼎鑽無限卡單筆繳綜所稅達50萬（含）以上贈2,000元7-11禮券，以上回饋皆同享分期，減輕繳稅負擔。

針對新光銀行財富管理客戶，該行大手筆提供專屬高達10萬元刷卡金回饋限時方案，5／31前新光財富管理鼎鑽貴賓（資產千萬以上）持鼎鑽財富無限卡繳綜所稅，享加碼回饋0.38%刷卡金，上限10萬元。

持新光無限卡繳綜所稅，享加碼0.28%回饋，上限5,000元；新成為財富管理客戶（資產100萬（含）以上）加碼活動：於5至6月新開戶成為財富管理VIP貴賓繳綜所稅達10萬元（含）以上，再給予迎新加碼2,000元刷卡金。

新光信用卡繳稅除享分期、回饋以外，帳上已累積一定紅利點數卡友，亦可於今年活動期間透過新光信用卡會員或客服語音，選擇紅利點數折抵稅款，1,000點折抵60元，最高可選擇折抵4,800元，讓平日累積的一般消費藉此更減輕負稅壓力。

若有繳稅額度需求的卡友，於繳稅前除可致電申請以外，還可至新光銀行網頁申請「線上調額」服務，一鍵調額既方便又快速；重視人員服務的客群，可致電客服中心申請適合的額度提升。針對想分期，又想調額者，提醒卡友臨時調升之額度無法同享分期，建議致電永久調額並備好相關財力文件。

新光銀行全面考量卡友使用需求服務，使用新光信用卡繳稅賺取多重好康回饋外，也體驗新光信用卡數位化便利服務。

更多詳情請洽新光銀行網站查詢：https://www.skbank.com.tw/campaign/WEB210423SKB/

商品推薦