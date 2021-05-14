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首季台股大好 證券期貨業Q1獲利年增636%

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

台股大好，受惠台股創新高，證券期貨業今年第1季稅前盈餘355.8億元，較去年同期稅前5.5億元，大幅增加350.3億元，年增率達636.9%。金管會指出，主因去年券商獲利基期較低，受到疫情影響、加權股價指數大跌，第二原因，是去年還有華南永昌權證虧損46億元，導致券商去年首季虧損36.76億元。

金管會指出，今年第1季股市指數持續走高，券商自營收入大幅增加，相較去年首季券商虧損36.76億元，今年首季券商稅前獲利309.13億元，轉虧為盈。期貨業首季獲利12.14億元，較去年同期18.29億元下滑，主因為自營操作虧損。

受惠股市飛漲的還有投信業，今年首季稅前盈餘34.53億元，較去年同期23.97億元年成長44.05%。金管會分析說，主因就是投資人積極投資基金，台股基金、債券基金都有成長，帶動資產管理規模增加。

銀行業中，首季銀行業稅前獲利1,047.5億元，較去年同期第1季907.4億元增加140.1億、年成長15.4％；保險業第1季稅前盈餘1,773億元，較去年同期663億元增加167%，主因來自壽險淨收益增加。

總計國內銀行、保險、證券期貨業的稅前獲利高達3,176億元，較去年同期1,575.9億元成長101%。

台股 金管會

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