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金管會鬆綁轄下19個財團法人 可買外幣與平衡型基金

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

協防台股與新台幣，金管會公布19個財團法人資金運用項目，開放投資非業務所必要外幣，以及投資國內為限的證券投資信託基金，除了原有股票型基金、指數股票型基金，此次多了平衡型基金。加上原本可以投資的股票、外幣以及無擔保公司債等等，統計投資總額度不得超過財團法人法院登記之財產總額20%。

金管會指出，條款修正後，財團法人財產運用依財團法人法第19條第3項第6款，可以投資的規模包括包括1.購買非業務所必要之外幣。2.購買下列以投資國內為限之證券投資信託基金（以下簡稱基金）： 3.經評等機構評定為相當等級以上之公司所發行之無擔保公司債。基金中，則包括股票型基金、指數股票型基金、平衡型基金。

金管會轄下共19個財團法人，包括櫃買中心、金融研訓院、聯合信用卡中心、金融評議中心、聯徵中心、投資人保護中心、保發中心、安定基金、台北外匯市場發展基金、地震基金、特別補償基金等，

根據財團法人法第9條第1項規定所稱財團法人捐助財產之最低總額為新臺幣3000萬元，估計19個財團法人手握財產規模至少是數億元起跳，規模應可能有數百億元。

股票 金管會 櫃買中心

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