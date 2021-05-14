共享汽車加碼險 新安產網路投保平台獨賣

買車容易、養車難，讓租金便宜、24小時隨租隨用的共享汽車成為常見的交通服務之一，但若不幸遇交通事故車體受損，用戶動輒遭求償數萬元不等，新安東京海上產險瞭解共享汽車用戶可能面臨的沉重風險，吉時保線上投保平台即日起獨賣共享汽車加碼險專案，首創營業損失保障，並提供車體險、竊盜險自負額賠償的加碼保障，讓全體共享汽車用戶真正用小錢也能心安開車出行。

為協助民眾分散風險及強化保障，吉時保線上投保平台獨賣的共享汽車加碼險專案，提供各品牌共享汽車用戶，不管是因車輛碰撞、火災、爆炸、拋擲物、墜落物等，導致車體部分毀損、全損，還是整車遭竊，最高賠償5萬元自負額以及5萬元營業損失，值得一提的是，保障時間更可彈性依實際需求選擇三、六、24小時分時投保，保費最低84元起，讓客戶用小錢保駕護航更心安。

新安東京海上產險的共享汽車加碼險專案，已於格上Go Smart汽車共享App上線，未來將積極與其他業者洽談廣告合作。想臨時租車卻擔心保障不足的民眾，不妨用手機立即至吉時保線上投保平台，花個三分鐘試算投保共享汽車加碼險專案，體驗即時保、容易買、買剛好的快、易、省，用少少的保費擁有最心安的行車保險服務。

新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理表示，據台北市交通局統計，共享汽車使用者以20~30歲的年輕族群為最大宗，隨租隨還，既方便又省錢，諸多優勢讓共享汽車蓬勃發展，特別受年輕人歡迎，掀起一股用車卻不一定要擁有車的風潮。

尤其，現在共享汽車也順應綠能環保趨勢提供電動車供客戶選擇，但租車都有風險，萬一碰上意外事故發生，才發現既有的保障可能不夠，除將面臨車體受損的賠付責任外，還要承擔營業損失等費用，勞心費神處理相關理賠事宜，讓用戶們不禁感嘆「不過是用一杯咖啡的價格租車，卻要賠償1支新iPhone的錢」，建議租用共享汽車時要有更全面的保障，才能真正享受到便利的服務。

一般來說，共享汽車都有投保車體險、竊盜險，但租車期間若車體受損或整車遭竊，用戶仍需支付自負額及營業損失上萬元至數萬元不等的賠償費用，用戶可能面臨遭高額求償的隱形風險。

新安東京海上產險觀察到共享汽車用戶對於現行保障不足的憂慮，從使用者的角度出發，創新開發「共享汽車加碼險」專案，讓消費者在租車完成後，即可加碼投保共享汽車加碼險。

若不幸在租車行程中發生事故，使用者可即時透過吉時保線上投保平台中的保戶專區，進行簡易又便捷的線上理賠通報，有助保戶省去與租車公司往來處理繁瑣的理賠時間成本。

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