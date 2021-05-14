快訊

疫情延燒南部！獅子會前會長稱女兒出國 卻在高雄染疫

新北獅子會前會長1人傳23人 還有73人採檢結果未出爐

新台幣升值2.1分 午盤暫收27.975元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

新台幣今（14）日午盤升值2.1分，暫收27.975元兌1美元，成交金額5.82億美元；新台幣上午盤最高達27.936元兌1美元，升值6分。

美股周四漲多跌少，台股早盤以15,819.24點開高走高，一度拉升至16,075.48點，新台幣早盤以28.02元兌1美元，貶值2.4分開出。

新台幣上午盤最低為開盤的28.02元，最高則是27.936元兌1美元，升值6分，午盤以27.975元兌1美元暫收。

新台幣

延伸閱讀

台股落底「搶反彈」時機快到了？股民熱議這些族群機會大

台股開盤漲149點 台積電上漲9元

華爾街日報：台股高點急墜 融資作多啟示錄

台股屢創高…證券期貨業首季賺逾350億 年增63倍

相關新聞

LINE Pay交易筆數翻倍成長 祭百大通路回饋補貼

LINE Pay今（14）日指出，2021年截至4月底止，交易筆數已較去年同期成長超過1倍。因應國內疫情轉趨嚴峻，民眾生...

打炒房碰到疫情爆發 房仲曝未來有二種可能情境

國內疫情近期升溫，爆出多起社區感染，中信房屋總經理張世宗表示，政府加強房市調控之際，碰到疫情拉警報，房市後勢變得複雜且令...

花旗、星展 遭罰共1600萬

金管會昨宣布，在金檢時發現花旗銀、星展銀有洗錢防制漏洞，各重罰一千萬、六百萬元，尤其花旗銀缺失態樣多，成為我國洗錢防制史...

防疫零接觸 國銀操兵

疫情升級進入社區感染階段，國內銀行除再次啟動各項營運不中斷措施，更加強推動多項數位創新服務，將臨櫃、自動化服務串接數位科...

股匯雙挫 新台幣回測28字頭

股匯雙挫、新台幣匯率再向28元整數叩關。新台幣匯率昨（13）日以27.996元作收，貶值4.1分，連三貶並為近三周新低。...

明台承保肇事工程車強制險 太魯閣號死亡理賠達67%

今年4月2日太魯閣號出軌意外，造成49人死亡、249人受傷，明台產險昨（13）日表示，已與39位取得聯繫，已完成33位強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。