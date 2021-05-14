安聯、摩根、貝萊德投信聯手 打造享鑫人生系列商品

新冠肺炎疫情衝擊下，台股劇烈震盪，投資格局要重塑，面對變動性高的市場環境，安聯人壽推出「安聯人壽享鑫人生系列商品」連結委託安聯、摩根、貝萊德投信代操之全權委託帳戶，該系列商品包含「安聯人壽享鑫人生變額萬能壽險/安聯人壽享鑫人生外幣變額萬能壽險」及「安聯人壽享鑫人生變額年金保險/安聯人壽享鑫人生外幣變額年金保險」，所連結之全權委託帳戶採月資產撥回，保單有效期間，年金保險則於年金累積期間內，自第二年度起，保戶年年可享前一保單年度全權委託帳戶價值每月平均值之0.5%加值給付金，創造退休後的被動收入。

新冠肺炎改變生活型態也衝擊全球經濟，一旦有風吹草動，國際股市仍舊動盪不安，市場對於資本市場捉摸不定的擔憂，又怕匯率風險吃掉帳戶價值，使得投資理財更加困難，一般民眾該如何選擇投資標的並掌握最佳進出場時機？安聯人壽總經理林順才表示，投資型保單的優點在於透明、彈性且能規畫符合效益之人身保障方式，加上現在投資人愈來愈重視風險管理，有專業團隊代操管理、又能結合保障與財務規畫的投資型保險商品，在各種財務規畫工具中逐漸脫穎而出。

過去投資型保單所連結之投資標的多為共同基金及ETF等，投資人仍須自己選擇投資標的，自行調整資產配置、留意風險控管。如今投資型保單連結標的提供多一項選擇，也就是全權委託投資帳戶，將資產配置交由專業團隊管理，以多元資產投資為訴求，隨市況動態調整各類資產比重，對於沒有時間與餘力隨時注意市場脈動的保戶，為相對簡便的財務規畫方式，同時也能以小額資金享有專業管理團隊的代操服務，讓投資人無須緊盯市場變化，實現旅遊、財務規劃以及樂活退休的目標。

安聯人壽銀行保險部資深副總楊承清表示，為提供保戶多元選擇，「安聯人壽享鑫人生系列商品」提供安聯投信、摩根投信及貝萊德投信等三家代操的全權委託帳戶，三者都以追求資產穩健增長為訴求，並搭配多元資產策略來分散風險，維持長期且紀律性的投資策略，因應短期市場雜音。

「安聯人壽委託摩根投信投資帳戶–豐收亨利（月撥回資產）-X」，為配備摩根新一代Risk Management Framework （RMF）風險控管機制的帳戶，並結合摩根獨家配置觀點，升級風控系統及整合摩根全球資源，掌握資產長期趨勢，配合周期動態調整，穩健中追求成長。

由貝萊德投信操盤的全權委託帳戶「安聯人壽委託貝萊德投信投資帳戶–享安鑫(月撥回資產) -X」，則採用其獨家研發的「三階段波動度控管機制」，每日監控投資組合波動度，並透過貝萊德獨家的科技平台阿拉丁系統控管投資組合，且帳戶將ESG（環境、社會、公司治理）概念納入投資組合中。

楊承清提醒，客戶選購連結標的為全權委託帳戶的投資型保險商品時，還是需要隨時留意全權委託投資帳戶的淨值表現與操作狀況，以符合自身需求。

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