LINE Pay交易筆數翻倍成長 祭百大通路回饋補貼

LINE Pay今（14）日指出，2021年截至4月底止，交易筆數已較去年同期成長超過1倍。因應國內疫情轉趨嚴峻，民眾生活採買需求大增，LINE Pay針對日常採買、生活網購等推出回饋補貼，持續推廣無接觸行動支付，陪伴用戶一起渡過疫情非常時期。

根據LINE Pay統計，2020年全年透過LINE Pay App交易筆數超過1億2630萬次，今年1到4月交易筆數則達6060萬筆，較去年同期2980萬筆成長超過1.03倍，LINE Pay全台支付據點已超過28萬處，致力推廣無接觸的行動支付並持續提供優惠回饋用戶，交易筆數翻倍成長顯示便利的行動支付日漸深入民眾生活。

LINE Pay於今年第2季推出「新生活提案」，配合防疫升級，第二波回饋持續串連超過百家生活品牌讓用戶日常採購更便利，回饋重點包括:

1. 採買：攜手傳統市場與連鎖超市推生活採買付款零接觸、還能精省荷包 。5月15日至6月30日用戶於台北士東市場、中崙市場、台中第六市場、棉花田生機園地、聖德科斯、大港超市、金興發、安永鮮物、Green&Safe真食物專賣店，消費滿499元即享LINE POINTS 5%回饋，6月10日至14 日再享端午加碼3％回饋，合計最高享8%回饋。6月1日至7月31日至，每週五、六、日至JASONS單筆消費滿額688元享8％回饋。

2. 網購：精選網購通路讓用戶不出門也能在網上一次買齊所有生活與防疫相關用品，LINE Pay串聯包括媽咪愛、杏一健康生活館、大樹健康購物網等共68家網購品牌，五月每週三於指定網購筆筆享LINE POINTS 6％回饋 。

3. 3C：LINE Pay回饋擴大至電信費繳納，即日起至6月20日，於LINE Pay「電信費」專區使用已綁定之信用卡或簽帳金融卡繳交台灣大哥大電信費，每月5號、10號、15號、20號單筆付款金額滿499元，享LINE POINTS 29點回饋，若單筆交易付款金額滿999元再享LINE POINTS 30點回饋; 如為「首次」繳交電信費再享LINE POINTS 10點回饋，等於滿額最高可享69點，手機即可便利繳費又兼享回饋。

4. 玩味：即日起至6月30日，至連鎖手搖飲「50嵐」消費單筆交易30元，享LINE POINTS 5%點數回饋(北北基/中區/高屏區門市限定)。從6月1日起到7月30日，到指定連鎖咖啡店包含路易莎咖啡、Cama Café、85度C、多那之咖啡、卡啡那咖啡指定門市等，週一至週五筆筆消費享LINE POINTS 5點回饋。

LINE Pay表示，防疫間期盼透過便利的行動支付減少接觸風險，致力提供消費者更安全、便利與放心的支付新生活。詳細活動資訊請以LINE Pay「活動訊息」最新公告為準。

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