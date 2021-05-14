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新台幣早盤升值6分 一度觸及27.936元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

新台幣今（14）日早盤以28.02元兌1美元，貶值2.4分開出；台股早盤以15,819.24點開高，新台幣早盤一度觸及27.936元兌1美元，升值6分。

美股周四漲多跌少，美股道瓊工業指數上漲433.79點至34,021.45點，漲幅1.29%；標普500指數上揚49.46點，漲幅1.22%，收4,112.5點；那斯達克指數上漲93.31點，漲幅0.72%，收13,124.99點；費城半導體指數跌幅1.5%。

美股周四僅費城半導體指數收跌，台股今日開高走高，一度拉升至16,032.84點，上漲362.74點，新台幣由貶值轉為升值，早盤低為開盤的28.02元兌1美元，一度觸及27.936元兌1美元，升值6分。

新台幣

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