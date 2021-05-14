富邦期貨：融資斷頭及本土疫情仍是變數

美國上周初領失業金人數來到47.3萬人，也創下去年3月疫情爆發以來新低，另外生產者物價指數年增率達6.2%，也遠高於預期的4.2%，不過，投資人更加體認到，目前的通膨壓力主要來自去年的低基期，以及總體經濟復甦所致，債市回穩，價值股引領股市反彈，美股四大指數同步收高。

台股歷經前一日千點震撼教育後，昨日資金重回電子，但先前漲多的鋼鐵、航運股仍是殺盤重心，使得昨日台股高低點震盪達 663 點。短線上，台股量縮跌勢收斂，有利盤勢在半年線上尋求支撐，但融資斷頭及本土疫情仍是變數，在大盤趨穩反彈前，仍須謹慎因應。

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