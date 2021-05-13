富邦金下月入主 日盛證券總經理黃進明突遭大股東解職

富邦金控（2881）即將在6月入主日盛金控（5820），今天日盛金大股東建群投資突然無預警解任子公司日盛證券總經理黃進明，包括黃進明擔任的日盛期貨董事代表人也一併解任，黃進明今天晚間發布聲明，表示他突遭公司解任現職，理由是有人檢舉他阻礙工會籌組與運作，但他在日盛證券任職30多年，絕對沒有阻撓工會，他也在聲明控訴遭到資方粗暴對待，並對日盛證董事長唐承健不符公司治理的作為感到憂心。

日盛金控在今天晚間接近7時前，連續公告董事會解任黃進明的日盛證總經理現職，以及日盛期貨法人董事代表人，兩項職務均由日盛證券資深副總經理鄒俊一接替，人事異動即日生效。由於距離6月11日日盛金股東會改選愈來愈近，富邦金（2881）即將入主日盛金，建群將不再能主導日盛金營運，在此之際，日盛金卻在另一子公司總經理王芝芳辭職後，又主動把另一子公司日盛證券總經理黃進明解職，令外界訝異。

黃進明發布聲明表示，他在4月27日到5月26日被唐董事長指定休假，且遭指定休假者還包括若干管理階層幹部，而由地方督導代理工作，這完全違背日盛證券系統設定的代理人機制，且他遭解任是因為有檢舉函指控他阻礙工會，但卻沒有附上具體原因，也沒有進行內部調查，他更沒有機會提供說明，「遭受到如此粗暴，且不符合公司治理運作的對待，我感到萬分錯愕與遺憾，我更憂心公司在新舊團隊交替前的空窗期，遭到不當操弄，違反公司治理，損害公司及股東、客戶權益。」

黃進明表示，他在日盛證券擔任管理職超過30年，身為一位專業經理人，很清楚自己的職責，「不能按長官（指唐承健）指示協助籌組工會，也不會介入工會自主權，基於多年來與團隊共同創下良好的互信基礎，一定會兼顧同仁權益及公司發展取得平衡。

他強調，他絕無阻撓工會運作，且秉持專業經理人應有分際，對於他因莫須有的指控先是遭到唐董事長指定休假，今天更被解職，他「謹以此聲明說明本人遭遇，期盼外界及主管機關鑒察」。

黃進明並在聲明附上他擔任日盛證券總經理六年來，日盛證券的獲利表現圖表，不僅在2020年創下24.2億元的獲利新高，今年前四月獲利11.7億元，也比去年同期成長1.93倍，他也在聲明結尾以手寫簽名，表示對聲明負責。 日盛證券總經理黃進明今天突遭資方解任，黃進明晚間發布兩頁聲明申冤。黃進明/提供

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