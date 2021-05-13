太魯閣號200萬元身故理賠 明台產險：還有十位聯繫不上

今年4月2日的太魯閣號出軌意外，造成49人死亡、249人受傷，明台產險今（13）日表示，已與39位取得聯繫，並且完成其中的33位強制車險200萬元死亡給付，另外還有十位罹難者家屬無法取得聯繫。

明台產險承保太魯閣號的肇事工程車輛強制車險，事故當下，第一時間即宣布啟動快速理賠機制，並在台鐵協助下，主動跟傷亡者家屬聯繫，短短一個月，理賠完成率高達67%。

強制車險的身故保險金200萬元、醫療保險金上限20萬元，每人合計最高220萬元。明台產險表示，預計總賠款金額將高達1.4億元，創下國內單一張強制險保單理賠金額最高紀錄。

明台產險善盡企業社會責任，今日主動發稿，希望透過媒體力量，呼籲無法取得聯繫的十位罹難者家屬，主動與明台產險聯絡，好讓身故保險金早日送到身故受益人手上。

明台產險另也提醒，太魯閣號中，249位受傷的民眾，倘若有醫療單據，可以開始向明台產險申請醫療理賠，並不是非得等到全部治癒後才可以申請理賠。

明台產險解釋，強制車險的醫療險理賠，每人可在20萬元額度內，多次地、按單據實支實付申請理賠，只要有醫療單據就可以申請。

太魯閣號共有249位民眾受傷，其中，227位就醫後出院、18位目前仍在住院，其餘四位可能受傷情況輕微，總計249人當中，只有一人向明台產險申請理賠，且是受傷輕微者，理賠金額不大。

明台產險表示，針對尚未申請理賠的傷者及罹難者家屬，將持續秉持主動關懷、協助理賠申請措施，以盡速完成全部受害者的保險給付，發揮企業社會責任價值。

明台產險也呼籲尚未申請理賠的傷者及家屬，可撥打明台產險免付費客服專線：0800-099-080，盡速申請理賠。

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