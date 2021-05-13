快訊

513大停電！王美花率台電鞠躬道歉 預計晚上8點全面恢復供電

中職／統一獅與味全龍打到「球場一片漆黑」 聯盟宣布比賽延期

本土疫情擴散 產壽險合計熱賣防疫保單達292萬件

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

本土疫情擴散，國人警覺心提高，積極投保防疫保單。根據金管會統計至5月12日為止，產險防疫保單承保件數達到236萬件，較4月底資料產險防疫保單承保件數約180萬，暴增56萬件，保險業者指出，近期詢問防疫保單民眾人數增加，發現民眾最關心隔離賠償以及住院治療費用給付。

另外，壽險業與法定傳染病有關之人身保險商品新契約超過56萬件，與產險業加總合計的熱賣防疫保單件數，至昨日達292萬件。

金管會昨日發布最新統計，產險最夯前三名防疫保單，第一名為台產（2832）已經停賣的防疫保單，根據台產統計，目前已經完成208萬件核保、達成率近六成，尚有142萬件防疫保單排隊核保中，台產正在力拼6月底前完成350萬件全數核保。

第二名則為富邦產的隔離費用補償保險，以及國泰產的個人法定傳染病補償保險。金管會指出，這三張保單都是隔離產生費用的補償保險。

至於前三大最熱賣的壽險防疫保單，分別為國泰人壽、新光人壽、南山人壽，金管會指出，都是與健康險有關。

保單 保險

延伸閱讀

疫情嚴峻 金融、產壽險與證券陸續啟動異地、居家辦公

疫情警戒第3級股東會怎麼辦？金管會：3原則擬新措施

吳慷仁300字勸世文 網狂讚：防疫表率！

綜藝節目進入警戒 沈玉琳、Melody戴防疫面罩錄影

相關新聞

繳清才准出售！洗錢防制漏洞 花旗、星展遭重罰共1600萬

金管會今宣布，針對花旗銀行、星展銀行的洗錢防制缺失，各重罰1000萬、600萬元。值得留意的是，花旗銀即將出售台灣的消金...

新台幣貶值1分 午盤暫收27.965元

新台幣今（13）日午盤貶值1分，暫收27.965元兌1美元，成交金額6.55億美元；新台幣上午盤一度觸及27.918元兌...

將來銀行新總座上任 首要任務取得營業執照

純網銀「國家隊」將來銀行今宣布，新任總經理、前華南銀行營運管理事業群副總許柏林今天正式上任，他表示上任後首要面對的任務，...

新台幣早盤升值0.5分 一度觸及27.95元

新台幣今（13）日早盤以28元兌1美元，貶值4.5分開出；台股早盤以15,668.33點開低，新台幣早盤一度觸及27.9...

疫情燒 打亂股東會攻防

股東會旺季來臨，但疫情警報再起，由於六月八日前室內一百人以上集會全數停辦，金管會除鼓勵以電子投票取代出席，也要求上市櫃公...

「雙卡」出擊 中信攻年輕族群

近期網路聲量最高的神卡，就屬中信銀的英雄聯盟卡，帶動中信銀於三月順利超越玉山銀，奪下刷卡后座。中信銀個金執行長楊淑惠昨透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。