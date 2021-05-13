本土疫情擴散 產壽險合計熱賣防疫保單達292萬件
本土疫情擴散，國人警覺心提高，積極投保防疫保單。根據金管會統計至5月12日為止，產險防疫保單承保件數達到236萬件，較4月底資料產險防疫保單承保件數約180萬，暴增56萬件，保險業者指出，近期詢問防疫保單民眾人數增加，發現民眾最關心隔離賠償以及住院治療費用給付。
另外，壽險業與法定傳染病有關之人身保險商品新契約超過56萬件，與產險業加總合計的熱賣防疫保單件數，至昨日達292萬件。
金管會昨日發布最新統計，產險最夯前三名防疫保單，第一名為台產（2832）已經停賣的防疫保單，根據台產統計，目前已經完成208萬件核保、達成率近六成，尚有142萬件防疫保單排隊核保中，台產正在力拼6月底前完成350萬件全數核保。
第二名則為富邦產的隔離費用補償保險，以及國泰產的個人法定傳染病補償保險。金管會指出，這三張保單都是隔離產生費用的補償保險。
至於前三大最熱賣的壽險防疫保單，分別為國泰人壽、新光人壽、南山人壽，金管會指出，都是與健康險有關。
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