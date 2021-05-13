公股銀行首例！台銀：員工自費接種疫苗 費用全額補助

台灣銀行董事長呂桔誠高度重視防疫，今（13）日下午特別再次召開防疫會議，為照顧同仁身心健康，提高防疫規格，鼓勵同仁接種疫苗，會中並決議，台銀同仁自費接種疫苗的費用，將由行方全額補助，創下公股銀行首例。

台銀表示，為維持國內疫情的穩定控制，將配合政府「COVID-19」 防疫新生活運動，客戶進入營業廳採行實聯制措施，台銀也不忘呼籲客戶，「防疫期間，請多利用ATM、網路銀行、隨身銀行App以及網路ATM等各項低接觸的金融交易服務，便捷又安全。」

台銀強調，依據「個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別」代號012公共衛生或傳染病防治之特定目的，蒐集個人資料（姓名及聯絡電話），且不得為目的外利用。台銀所蒐集的資料僅保存28日，屆期銷毀。為防堵疫情而有必要時，得提供衛生主管機關依傳染病防治法規定進行疫情調查及聯繫使用。

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