疫情嚴峻 金融、產壽險與證券陸續啟動異地、居家辦公
本周本土疫情爆發，進入社區感染。金管會統計至今（13）日為止，國內銀行與外資與陸銀總計有63個據點進行異地或居家辦公，證券與投信與期貨業總計有34個據點進行異地或居家辦公，產壽險業與再保總計有30個據點進行異地或居家辦公。
統計至今日為止。國銀異地辦公部分，一共有26家本國銀行總行部分單位，9家外銀與陸銀在台分行，已經以及預計將在下周實施異地辦公機制；國銀居家辦公部分，一共有13家本國銀行總行部分單位、15家外銀與陸銀在台分行，已經以及預計將在下周實施居家辦公。
證券商、投信與期貨異地辦公部分，一共有10家券商、2家投信、1家期貨；居家辦公則一共有9家券商、12家投信。產壽險與再保異地辦公部分，一共有5家壽險業、12家產險業；居家辦公則有8家壽險業、4家產險業、1家再保。
金管會指出，統計本周國內銀行與外資與陸銀新增28個據點進行異地或居家辦公。
2021報稅眉角
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言