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疫情嚴峻 金融、產壽險與證券陸續啟動異地、居家辦公

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

本周本土疫情爆發，進入社區感染。金管會統計至今（13）日為止，國內銀行與外資與陸銀總計有63個據點進行異地或居家辦公，證券與投信與期貨業總計有34個據點進行異地或居家辦公，產壽險業與再保總計有30個據點進行異地或居家辦公。

統計至今日為止。國銀異地辦公部分，一共有26家本國銀行總行部分單位，9家外銀與陸銀在台分行，已經以及預計將在下周實施異地辦公機制；國銀居家辦公部分，一共有13家本國銀行總行部分單位、15家外銀與陸銀在台分行，已經以及預計將在下周實施居家辦公。

證券商、投信與期貨異地辦公部分，一共有10家券商、2家投信、1家期貨；居家辦公則一共有9家券商、12家投信。產壽險與再保異地辦公部分，一共有5家壽險業、12家產險業；居家辦公則有8家壽險業、4家產險業、1家再保。

金管會指出，統計本周國內銀行與外資與陸銀新增28個據點進行異地或居家辦公。

居家辦公 壽險業 期貨

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