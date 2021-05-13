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防制洗錢被裁罰 花旗、星展：已經強化洗錢防制風管

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

花旗銀金管會今（13）日宣布對兩家外銀子行，因辦理防制洗錢以及打擊資恐相關缺失，就銀行法第129條第7款規定，分別核處新台幣1,000萬元以及600萬元，寫下國內銀行中，因涉及防制洗錢以及打擊資恐缺失而被裁罰的最高金額。

花旗銀傍晚回應指出，尊重主管機關的決定，也已經強化洗錢防制的風險管控，以確保符合主管機關規定。

星展銀行（台灣）尊重主管機關裁決，本行就此2017至2018年期間之相關缺失，已即時完成所有改善措施，其中包含於審慎評估後停止承作該等業務。星展銀行（台灣）將持續恪守規範，強化相關內部控制制度，以落實防制洗錢、打擊資恐及反資助武器擴散。

洗錢防制 星展銀行 花旗

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