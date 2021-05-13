防制洗錢被裁罰 花旗、星展：已經強化洗錢防制風管
花旗銀金管會今（13）日宣布對兩家外銀子行，因辦理防制洗錢以及打擊資恐相關缺失，就銀行法第129條第7款規定，分別核處新台幣1,000萬元以及600萬元，寫下國內銀行中，因涉及防制洗錢以及打擊資恐缺失而被裁罰的最高金額。
花旗銀傍晚回應指出，尊重主管機關的決定，也已經強化洗錢防制的風險管控，以確保符合主管機關規定。
星展銀行（台灣）尊重主管機關裁決，本行就此2017至2018年期間之相關缺失，已即時完成所有改善措施，其中包含於審慎評估後停止承作該等業務。星展銀行（台灣）將持續恪守規範，強化相關內部控制制度，以落實防制洗錢、打擊資恐及反資助武器擴散。
2021報稅眉角
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言