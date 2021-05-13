興達電廠停機 金管會緊急關切：僅中信ATM受部分影響

興達電廠今（13）日出現全廠停機，國內出現大規模停電。金管會今日緊急蒐集金融業受影響程度，幸而大致沒有受到太大影響，除了中信銀通報部分ATM受到影響，以及一家中南部的投信公司因投資人用傳真辦理申購贖回受影響。

至於銀行分行營運是否受到停電影響？金管會回應，銀行並沒有收到應運問題，券商、證券商也沒有受到影響。

僅有一家中南部的投信公司因投資人用傳真辦理申購贖回，將會追蹤傳真機軌跡，確保投資人申購贖回權力。

另外，保險業則正在統計中，但僅有非常少數公司停電，業務了解並沒有受到影響，後續持續了解中。

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