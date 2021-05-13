史上罰最重！花旗、星展因防洗錢缺失 共罰1600萬

金管會今（13）日宣布對兩家外銀子行，此次花旗銀以及星展銀分別於2017年到2019年，以及2017年到2018年間，因辦理防制洗錢以及打擊資恐相關缺失，就銀行法第129條第7款規定，分別核處新台幣1,000萬元以及600萬元，寫下國內銀行中，因涉及防制洗錢以及打擊資恐缺失而被裁罰的最高金額。

本土銀行過去因防制洗錢缺失被裁罰的，金管會指出，包含北富銀被罰600萬元、新光銀被罰400萬元，一銀200萬，外銀2017年澳盛銀被罰20萬元。

此次花旗銀被裁罰1,000萬元，為史上因為違反防制洗錢被裁罰最高金額。主因包括：沒有把一人公司列為高風險，導致監控機制失效，以及沒有訂定虛擬貨幣交易平台業者相關監控態樣，與沒有將租稅規避以及逃漏稅態樣完整納入交易監控，導致許多應該為高風險的客戶，卻被列為中低風險，以及沒有盡速完成可疑警示調查。

星展部分，則是對於相同地址、相同聯絡人卻沒有作金額評估，與花旗銀是有不同程度差異等等缺失，而被裁罰。

媒體提問，外銀子行的防治洗錢系統不是都說做最好？金管會指出，這兩家外銀因導入集團的政策，但忽略當地風險與母集團原機制考慮點不同，直接引進母集團的風險管理機制，就會造成低估客戶風險、或是未發現防制洗錢該注意的交易。

金管會官員指出，雖然外銀集團政策都有規定，必須符合當地法規、考慮當地風險狀況，但現在洗錢防制以風險為主，風險在哪哪裡就要強化，這兩次金檢，都發現這兩家外銀導入集團政策，忽略當地風險與母集團的原機制考慮點不同，直接引進母集團風險管理機制，就會造成低估客戶風險、或是未發現妨洗錢該注意的交易。

商品推薦