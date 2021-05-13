信託公會20周年慶 黃天牧勉實現信託2.0願景

信託公會自2001年3月7日第一屆第一次會員大會成立迄今滿20周年，今(13)日下午在台灣金融研訓院的菁業堂舉辦20周年慶祝活動，同時召開第七屆第三次會員大會。

慶祝活動除了金管會主委黃天牧親自蒞臨祝賀外，第一任理事長現任台北市銀行公會理事長王榮周偕同多位歷任理事長也到場祝賀，另外還有許多金融同業公會及金融界代表出席活動。

為了因應新冠肺炎疫情，信託公會依指揮中心規定，控制活動人數並對所有出席來賓採取多項防疫措施，包括全員量測體溫並全程佩戴口罩、與會人員以梅花座間隔、依排定之座位表入坐，落實防疫。

黃天牧致詞時回顧20年前，王榮周時任中央信託局理事主席，對於信託公會的成立扮演重要角色，2001年3月7日成立當天，財政部前部長顏慶章特別勉勵信託公會協助宣導信託觀念、發展多元信託商品、協助主管機關健全信託業經營、透過信託建立社會安全網，照顧弱勢民眾。這些目標在歷任理事長的領導及秘書長的努力之下，奠立了基礎，對此他特感謝。

鑒於「信託」是很有溫度、很有感情的金融產業，因此他上任後特別重視信託業務，宣布推動信託2.0，希望信託業務的發展方向能正確、不要有偏差，不過這卻是漫長的努力過程，今年初金管會已完成金控公司子公司共同行銷管理辦法，放寬跨業行銷信託業務，不過為了滿足民眾更多元信託服務需求的商品，信託業要進行更困難的跨業結盟合作，他期許信託業一起努力、下定決心。

黃天牧最後以荀子勸學篇「不積跬步，無以至千里；不積小流，無以成江海」，勉勵信託業在這慶祝20周年別具意義的今天朝向正確的目標，許下心願並下定決心、齊心努力，不畏艱難，緩步邁進也能終究達成信託2.0的目標及願景，為信託做出讓後人緬懷的貢獻。

信託公會理事長雷仲達致詞時，感謝金管會及所有會員20年來的支持及努力，並提到黃天牧去年上任後呼籲，「信託」是最有溫度的金融工具，隨即擘劃信託2.0計畫，鼓勵信託業創新發展全方位信託服務，開展另一個信託新紀元。

信託公會也積極配合信託2.0四大主軸的各項措施，鼓勵信託業發展為客戶量身訂作的信託業務，並協助會員跨業結盟提供全方位信託商品，發展更多適應退休需求的服務及解決國人財富傳承及企業接班等種種難題，讓信託再度為社會經濟安定做出更多貢獻。

雷仲達特別感謝主管機關的指導及各會員的貢獻及努力，並表示信託公會仍將持續配合政策，協助會員創新更豐富的信託服務，讓國人享受到信託的各種美好及溫暖。

本次活動先由舞蹈表演熱鬧開場，隨後台灣金融研訓院院長黃崇哲等八人啟動「信託20生日快樂」炫目的LED字幕，現場洋溢著歡樂氣氛，回顧影片中更敘述成立初期篳路藍縷的艱辛，成立不久就經歷美國911恐怖攻擊及SARS疫情等事件，衝擊國內經濟活動，但信託公會仍然努力協助主管機關制定了信託業會計規範、多項信託業務法令規章及會員自律規範，並積極培育專業人才，且透過文宣及活動，加強宣導信託觀念及加強與媒體及產官學界的溝通，讓社會大眾更認識信託，並透過信託機制管理財產。

爾後一場百年罕見的金融海嘯，信託業面臨前所未見的危機與挑戰，信託公會配合主管機關檢討結構型商品與投資人保護相關規定，積極提供實務運作意見及國外結構型商品發展經驗等，進而協助建構了更為完備的信託業務法規、制度及金融秩序。

今年信託公會20歲了，為因應國內社會人口結構的重大變化及配合政策，積極推動信託2.0計畫，不到一年期間，四項主軸在金管會的支持，以及信託公會與全體信託業的共同努力下，已獲致多項重大成果，如下：

一、主管機關已修正法規放寬保險金共同行銷。 二、建議主管機關修正薪酬獎勵機制，以鼓勵信託業辦理民眾需要的信託業務。 三、擬具家族信託發展的法制及稅制說帖。 四、建立信託業跨產業結盟合作業者資料庫，便利信託業快速建立跨業結盟合作。 五、完成高齡金融規劃顧問師課程的規劃與開課。 六、擬訂評鑑措施請主管機關頒獎鼓勵辦理績優之信託業。 七、鼓勵社福團體、安養/照護(顧)及醫療機構與信託業合作，讓民眾多管道獲得信託服務。

信託公會仍將秉持成立宗旨，繼續在主管機關的支持及全體信託業共同努力下，繼往開來開創信託新局，逐步完成信託2.0的願景，實現信託照護民眾及安定社會的最大公益價值。

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