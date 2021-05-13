快訊

興達電廠停機釀513大停電 影響戶數直逼815大停電

全台大停電衝擊擴大！第三輪限電延長至17:30 影響224萬戶

繳清才准出售！洗錢防制漏洞 花旗、星展遭重罰共1600萬

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
花旗銀被金管會發現洗錢防制上有漏洞。圖／花旗銀行提供
花旗銀被金管會發現洗錢防制上有漏洞。圖／花旗銀行提供

金管會今宣布，針對花旗銀行、星展銀行洗錢防制缺失，各重罰1000萬、600萬元。值得留意的是，花旗銀即將出售台灣的消金業務，星展銀也被傳出是買家，金管會這次的重罰，帶有「繳完錢才准出售」的意味。

金管會銀行局表示，進行專案檢查與一般檢查時，發現花旗銀、星展銀各自在106年至108年，與106年至107年期間，辦理洗錢防制有缺失，未完善建立內控制度，違反銀行法第45條。其中包含未完善建立客戶風險評估機制、交易監控機制等。

洗錢防制 金管會 花旗 星展銀行

延伸閱讀

線上股東會 金管會急研議

痛快剪四張卡！卡友吐這間信用卡服務爛爆「想怒剪」

經濟日報社論／花旗放棄亞洲消金市場的啟示

花旗去年獲利衰退逾3成 在台4家外銀中最慘

相關新聞

繳清才准出售！洗錢防制漏洞 花旗、星展遭重罰共1600萬

金管會今宣布，針對花旗銀行、星展銀行的洗錢防制缺失，各重罰1000萬、600萬元。值得留意的是，花旗銀即將出售台灣的消金...

新台幣貶值1分 午盤暫收27.965元

新台幣今（13）日午盤貶值1分，暫收27.965元兌1美元，成交金額6.55億美元；新台幣上午盤一度觸及27.918元兌...

將來銀行新總座上任 首要任務取得營業執照

純網銀「國家隊」將來銀行今宣布，新任總經理、前華南銀行營運管理事業群副總許柏林今天正式上任，他表示上任後首要面對的任務，...

新台幣早盤升值0.5分 一度觸及27.95元

新台幣今（13）日早盤以28元兌1美元，貶值4.5分開出；台股早盤以15,668.33點開低，新台幣早盤一度觸及27.9...

疫情燒 打亂股東會攻防

股東會旺季來臨，但疫情警報再起，由於六月八日前室內一百人以上集會全數停辦，金管會除鼓勵以電子投票取代出席，也要求上市櫃公...

「雙卡」出擊 中信攻年輕族群

近期網路聲量最高的神卡，就屬中信銀的英雄聯盟卡，帶動中信銀於三月順利超越玉山銀，奪下刷卡后座。中信銀個金執行長楊淑惠昨透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。