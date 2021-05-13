繳清才准出售！洗錢防制漏洞 花旗、星展遭重罰共1600萬

金管會今宣布，針對花旗銀行、星展銀行的洗錢防制缺失，各重罰1000萬、600萬元。值得留意的是，花旗銀即將出售台灣的消金業務，星展銀也被傳出是買家，金管會這次的重罰，帶有「繳完錢才准出售」的意味。

金管會銀行局表示，進行專案檢查與一般檢查時，發現花旗銀、星展銀各自在106年至108年，與106年至107年期間，辦理洗錢防制有缺失，未完善建立內控制度，違反銀行法第45條。其中包含未完善建立客戶風險評估機制、交易監控機制等。

商品推薦