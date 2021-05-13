繳清才准出售！洗錢防制漏洞 花旗、星展遭重罰共1600萬
金管會今宣布，針對花旗銀行、星展銀行的洗錢防制缺失，各重罰1000萬、600萬元。值得留意的是，花旗銀即將出售台灣的消金業務，星展銀也被傳出是買家，金管會這次的重罰，帶有「繳完錢才准出售」的意味。
金管會銀行局表示，進行專案檢查與一般檢查時，發現花旗銀、星展銀各自在106年至108年，與106年至107年期間，辦理洗錢防制有缺失，未完善建立內控制度，違反銀行法第45條。其中包含未完善建立客戶風險評估機制、交易監控機制等。
2021報稅眉角
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言