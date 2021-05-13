投資人注意！地下代操業者興盛 金管會今年接獲4件檢舉

金管會今（13）日舉行記者會，指出近兩年地下代操業者猖狂，去年接獲11件的檢舉案，今年接獲4件，去年已經移送3件、前一年移送1件，部分檢舉案因為證據不足無法移送，例如今年就尚未移送任何一件。金管會提醒投資人，代操雖然有門檻，但建議仍然要找合法業者。

是否為台股不錯又許多地下代操？金管會指出，無法與股市熱連結在一起，但的確近期股市熱絡，投資人投資意願也較高。

該如何蒐集證據，金管會指出，必須要掌握與代操業者的對話紀錄，包括收費對話、提供帳號，可以證明對方收錢幫忙代操。

金管會指出，主因為今年接獲民眾檢舉反映坊間有主打股票代操高額獲利不明廣告，金管會提醒，為保障自身權益，民眾如有委託專家代客操作進行投資管理需求，應委託依法得經營全權委託投資業務的業者辦理，以避免糾紛。

目前得申請合法經營全權委託投資業務的業者，包括證券投資信託事業、證券投資顧問事業、兼營投資顧問事業、兼營證券投顧業務的證券商或兼營有價證券全權委託投資事務的信託業，建議民眾於委託投資前，可先至投信顧問商業同業公會網站查詢合格業者名單。

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