股匯雙挫！新台幣今貶4.1分、收27.996元 連三貶
股匯雙挫，新台幣匯率今（13）日以27.996元作收，貶值4.1分，連三貶，台北外匯經紀公司成交量為12.9億美元。新台幣匯率今日盤中最高27.918元，最低28元。
台股今日震盪，盤中雖一度翻紅，拉升至16,031.93點，可惜在賣壓仍重下，終場以15,670.1點作收，下跌232.27點，成交量5,682.8億元；三大法人合計賣超261.04億元。其中，外資及陸資（不含外資自營商）賣超226.69億元，
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