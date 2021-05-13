樂天銀行攜手Pi錢包 行動支付功能整合行動銀行

樂天國際銀行今天攜手Pi拍錢包宣布雙方合作計畫，首波推出行動支付合作。樂天國際銀行將Pi拍錢包行動支付功能整合於自家行動銀行，客戶打開樂天國際銀行APP，即可在超商超市、百貨購物、美妝藥局、交通運輸、線上購物等指定合作商店手機行動支付，即時從銀行帳戶扣款消費並獲得優惠。

樂天國際銀行總經理佐伯和彥觀察台灣的行動支付市場，發現在超商買東西時使用行動支付結帳的人愈來愈多，台灣人普遍已經接受無現金支付的概念。自樂天國際銀行開業以來，亦有許多用戶許願樂天在行動銀行提供支付功能。在日本，樂天集團下除了樂天銀行外還有樂天支付，雙方的服務互相整合，在民眾的生活場景中，提供客戶最便利的服務與體驗。

Pi 拍錢包總經理蔡凱文則表示，Pi 拍錢包作為策略夥伴，積極擴展行動支付應用場景，目前用戶數已累積超越百萬，且合作店點超過35萬，支付範圍涵蓋食衣住行育樂等，透過跨界合作，滿足純網銀用戶的多元支付需求，共同創造金融科技的便利生活。

早在兩年前，日本與台灣兩地的電商產業龍頭日本樂天集團與台灣PChome集團即有定期的交流會議，互相分享並學習雙方的市場經驗。這次樂天國際銀行與PChome集團旗下Pi拍錢包的合作，更是加深兩個集團長期策略合作的承諾，其具有極重要的象徵意義。

另外樂天國際銀行也正積極將 Pi拍錢包行動支付導入樂天桃猿棒球場，比照日本仙台市東北樂天金鷲的主球場實現無現金球場，讓民眾看球時只要打開銀行APP就可在座位上購買啤酒與零食，免去找零的麻煩，樂天將力拼今年度在樂天桃猿棒球場實現這個服務

此次雙方為了推廣新的服務，也祭出三項優惠方案鼓勵客戶經常使用行動支付，只要每個月使用樂天國際銀行帳戶連結 Pi拍錢包付款達20次以上，次月就可獲得1%活存利率且沒有存款金額限制，同時，客戶也被升級為樂天國際銀行VIP，享有跨行提款及轉帳手續費減免及生態圈優惠權益。

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