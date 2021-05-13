樂天銀+Pi拍錢包支付1%活存 7-ELEVEN最高回饋300 P幣

樂天國際銀行於今（13）日與Pi拍錢包對外宣布雙方合作計畫，首波推出行動支付合作。樂天國際銀行將Pi拍錢包行動支付功能整合於自家行動銀行，客戶打開樂天國際銀行APP，即可在超商超市、百貨購物、美妝藥局、交通運輸、線上購物等指定合作商店手機行動支付，即時從銀行帳戶扣款消費並獲得優惠。

樂天國際銀行總經理佐伯和彥觀察台灣的行動支付市場，發現在超商買東西時使用行動支付結帳的人愈來愈多，意味台灣人普遍已經接受無現金支付的概念。自樂天國際銀行開業以來，亦有許多用戶許願樂天在行動銀行提供支付功能。在日本，樂天集團下除了樂天銀行外還有樂天支付，雙方的服務互相整合，在民眾的生活場景中，提供客戶最便利的服務與體驗。樂天國際銀行總經理佐伯和彥表示「在台灣如果要複製日本成功經驗，需要不斷擴大生態圈，尋找在地的策盟夥伴，行動支付貼近民眾生活是很好的切入點。」

Pi 拍錢包總經理蔡凱文則表示，Pi 拍錢包作為策略夥伴，積極擴展行動支付應用場景，目前用戶數已累積超越百萬，且合作店點超過35萬，支付範圍涵蓋食衣住行育樂等，這次非常榮幸與樂天國際銀行合作，透過跨界合作，滿足純網銀用戶的多元支付需求，共同創造金融科技的便利生活。

事實上，早在兩年前，日本與台灣兩地的電商產業龍頭日本樂天集團與台灣PChome集團即有定期的交流會議，互相分享並學習雙方的市場經驗。這次樂天國際銀行與PChome集團旗下Pi拍錢包的合作，更是加深兩個集團長期策略合作的承諾，其具有極重要的象徵意義。

值得一提的是，這次樂天國際銀行將 Pi拍錢包的行動支付功能整合於自家行動銀行APP中，展現發展場景金融的策略方向與決心。佐伯和彥表示「成功的生態圈經營需要有著開放的文化。樂天國際銀行與 Pi拍錢包在這個理念完全是一拍即合。未來也有機會在 Pi拍錢包上看到更多樂天國際銀行的服務。」

此次雙方為了推廣新的服務，也祭出三項優惠方案鼓勵客戶經常使用行動支付，只要每個月使用樂天國際銀行帳戶連結 Pi拍錢包付款達20次以上，次月就可獲得1%活存利率且沒有存款金額限制，同時，客戶也被升級為樂天國際銀行VIP，享有跨行提款及轉帳手續費減免及生態圈優惠權益。

除此之外，Pi拍錢包加碼於7-ELEVEN支付回饋優惠，2021/6/13前，每使用1次 Pi拍錢包在7-ELEVEN支付，可獲得1% P幣回饋，使用2次則第1筆及第2筆皆可獲得2% P幣回饋，以此類推，消費筆數越多、回饋%數越高！。活動期間，每位 Pi拍錢包會員最高回饋300 P幣，限時限量。

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