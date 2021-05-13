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繳稅手頭緊 LINE Bank推出分期信貸最低利率1.88%起

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
LINE BANK。 報系資料照／記者曾學仁攝影
LINE BANK。 報系資料照／記者曾學仁攝影

適逢5月繳稅月，為了滿足繳稅資金周轉的需求，「LINE Bank 分期信貸」提供優惠貸款方案，減少複雜繁瑣的比價流程。「LINE Bank 分期信貸」最大產品亮點在核貸完成後快速撥款，且一次擁有三大「優貸」特色，包含最低利率1.88%起、開辦費488元，綁約期1個月，滿月後提前還款不收額外費用，期望減輕用戶負擔。

適逢國內疫情警報升高，用戶24小時隨時打開LINE Bank App即能申請「LINE Bank 分期信貸」，不但全程線上申辦並確認核准條件，也透過LINE訊息通知即時獲知申辦進度，進而節省用戶跟專員來回議價、奔波的時間，也避免實體接觸機會。

「LINE Bank分期信貸」專案期間延長至2021年7月15日，詳情請至官方網站查詢 (https://www.linebank.com.tw/)。LINE Bank鼓勵民眾使用手機完成日常金融服務，享受便利快速的聰明生活。

資料來源：LINE Bank
資料來源：LINE Bank

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