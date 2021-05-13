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獲最佳資產管理公司獎 元大投信全方位實踐ESG

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

元大投信榮耀不斷，2021年持續獲眾多海內外獎項肯定。從《指標》台灣年度基金大獎、晨星暨Smart智富台灣基金獎到亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management，AAM)，今年來已拿下約25個獎項，近日又以營運績效亮麗、產品設計傑出及力行ESG實績，五度獲亞洲投資人雜誌(Asian Investor) 台灣最佳資產管理公司獎項，以及再度獲財資雜誌(The Asset)之亞洲最佳ETF管理公司&台灣最佳ETF管理公司獎。

在基礎產品線建立齊備後，元大投信近年專注以更細膩的產品滿足投資人需求。去年募集元大台灣高股息優質龍頭基金獨特的創新配息設計，納入月配息、年終配及收益平準金機制，並規劃配息、不配息級別，讓投資人可以享受台灣優質龍頭企業的股利及營運成長果實，收益平準金設計可避免配息被稀釋，後續有多少投資人進場都不影響基金每單位配發收益，保障長期投資人權益。

元大投信建議投資人可先以不配息級別長期累積基金部位，屆臨退休再轉向配息級別，以基金配息作為現金流來源，一檔基金就可為退休理財做上不少準備。元大台灣高股息優質龍頭基金成功募集460億元的佳績，更帶動台股基金募集熱潮及配息級別S&P收益平準金機制普及化現象；該基金並於今年榮獲國際指標性的亞洲資產管理雜誌評選為台灣年度最佳發行基金，可謂叫好又叫座。

另外，以瞄準全球通訊產業頂尖企業的元大未來關鍵科技ETF（00876），募集150億元，同樣創下ETF募集新紀錄。在眾多以台股科技為主題的ETF、基金中，00876由於產業及佈局地區相對多元，也重視研發能量，提供分散單一國家風險、享受產業波段輪漲及精選中長期成長力道強的產業龍頭等好處，為布局5G大商機的優選。

獲獎主因還包含元大投信全方位實踐ESG的成果。首先是ESG投資，2018年率先市場發行國內首檔ESG主題ETF：元大臺灣ESG永續ETF（00850），引爆國內ESG投資趨勢。其次，在投研流程中亦重視ESG，研究團隊藉由國際級資料庫嚴選符合ESG標的，達到落實永續投資的目標。最後在力行ESG方面，除了辦公室執行減碳節能保護環境，也不忘社會責任，長年進行校園演講、暑期實習、偏鄉贊助，在公司治理方面重視營造無歧視、重平等之友善職場環境。

元大投信 配息

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