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安集營運急降溫 股價寫7個月新低

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

今年太陽能廠接單旺盛，但在營運成本高漲下，第一季意外傳出多家太陽能廠再度出現單季虧損，其中，獲利表現向來在太陽能股中相對突出的安集（6477），第一季每股獲利也大幅下滑至僅0.09元，由於原本股價相對位置較高，近日安集股價連續修正，今（13）日盤中該股仍鎖住跌停板，股價也寫下近7個月以來新低。

安集自2018年到2020年，連續三年該股全年每股稅後純益都維持2.2元以上水準，在太陽能股獲利及營運表現向來相對穩定及突出，股價也在類股表現相對強勢，前波股價高點一度高達76.3元的歷史新高，不過，由於第一季獲利表現遠低於市場預期，該股在台股崩跌之前就出現連續下跌，今日盤中股價仍鎖住跌破板，跌停價來到42.15元，股價自高點下跌已逾44%，股價也寫下去年10月以來，即近7個月的股價新低。

安集營運主要以太陽能發電廠及太陽能模組生產銷售為主，其中，安集首季營運受到模組成本大漲影響侵 蝕獲利，致單季稅後純益1,042萬元，季減達71.8%，也較去年同期減少35%，今年第一季每股稅後純益0.09元，首季營運表現出乎市場意外。

不過，市場法人表示，以營運結構來看，目前安集在發電廠及模組銷售各約5成比重，以電廠售電的比重來看，安集仍是相對多數太陽能廠高，因此，未來若能逐步反應上漲的模組成本，或上游的材料成本趨於穩定，安集獲利有機會重新回穩。

太陽能發電 電廠

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