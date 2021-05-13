台股上沖下洗 權證量縮
台股今（13）日上沖下洗，指數開低後買盤進場拉抬，指數數度回到平盤之上，並起一度站回「萬六」大關，在台股震盪之際，權證市場交投明顯降溫，中場權證成交量僅20.70億元，占大盤成交金額比例為0.41%；盤中認購權證成交金額比例降至75.02%、認售成交金額比例則升溫至24.98%。
由於指數連日重挫，帶動加權指數認售權證交易火熱，盤中成交金額前十名權證中，就有五檔加權指數認售權證進榜，顯示市場短線對台股仍偏保守。
盤面上，由於本土案例升溫，帶動防疫概念股成為資金避風港，相關個股逆勢走揚，在買盤簇擁下，連結國光生（4142）的國光生國泰12購01（030173）權證成為今日成交金額之冠，主要受惠國光流感疫苗已取得清真認證，產品進入穆斯林國家的優勢大增，將積極布局東協各國和新南向國家，帶動股價漲逾半根漲停板。
此外，乳膠大廠南帝（2108）也受惠於全球醫療用乳膠手套需求大增，推升股價走揚，帶動連結南帝的南帝元大11購01（030391）也進入熱門前十名。
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