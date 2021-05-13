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超商強化零接觸支付 全家禮物卡虛擬化應戰搶市

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
Fami錢包兼顧「儲禮券」、「可轉贈」、「線上買」，讓禮券更好用。(照片提供:全家)
Fami錢包兼顧「儲禮券」、「可轉贈」、「線上買」，讓禮券更好用。(照片提供:全家)

疫情升溫，全民進入防疫緊戒狀態，全家（5903）即日起自有支付工具「Fami錢包」再度將功能升級，新增可儲存全家禮物卡功能，除了可多張禮物卡儲存進單一帳戶外，會員錢包可互相轉贈，還可線上支付購買隨買跨店取，以提高禮物卡流通性，是便利商店支付功能首創。

全家表示，超商為民眾生活日用採購的剛需場域、小額支付頻率高；此外，根據調查，每年第2季為各大公司股東會旺季，便利商店禮物卡因實用度與便利性特色，成為熱門贈品及行銷活動贈禮之一。

為達到防疫零接觸且擴增使用場景，即日起，只要三步驟：掃描條碼、輸入驗證碼、確認金額，即可將全家禮物卡存入「Fami錢包」中。禮物卡存入錢包中，除了可購買店內商品外，還可在全家APP線上支付購買隨買跨店取商品（禮物卡不可使用購買菸品和代收、代售業務），單一帳戶方便即時查詢餘額，且不怕多張卡遺失或沒帶出門。

另外，全家觀察轉贈功能為會員最常使用錢包的功能之一，禮物卡存入錢包後，大幅提升禮物卡的流通性，除了可自用，也可作為朋友之間借還錢交際運用，或是父母給小孩零用錢等多元用途，增加疫情期間零接觸防疫作為。禮物卡錢包帳戶儲值，單一帳戶最高可儲值5,000元。

全家統計，疫情推升民眾於全家以非現金支付的使用率達2成5，其中自有行動支付工具My FamiPay及Fami錢包，使用人數也逼近200萬大關。為使民眾更便利使用，今年4月起，My FamiPay已再新增匯豐銀行、LINE bank合作綁定，也讓綁定銀行數增加到10家，成為便利商店中，可綁定最多銀行數的自有行動支付工具。

全家 疫情 便利商店 行動支付

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