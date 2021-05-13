聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中出現百億標案 綠美圖第一排土地每坪約380萬標售
台中也出現百億標案！世邦魏理仕（CBRE）表示，接受業主委託，公開標售位於台中水湳經貿園區土地，使用分區為第二種文化商業區土地，面積近3,000坪，標售底價 113.5億，一坪近380萬元。
世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，標售標的緊鄰中央公園、綠美圖、鄰近水湳轉運中心，基地臨路120米，正面中央公園之面寬更達160米。水湳重劃區一般建築高度限制為48米、100 米、140 米，此次標售標的建築高度則可達160米，未來興建大樓後可望成為該區地標建築。
世邦魏理仕表示，原為台中水湳機場的水湳經貿園區，總開發面積達254公頃，是台中目前開發核心，區內匯集各項重大公共建設，中央公園占地即達67.34公頃，是台北大安森林公園的2.58倍，為全台灣最大的都會區公園。
朱幸兒表示，標售標的除了具有面中央公園第一排的絕世景觀，更緊鄰結合中央公園、圖書館、森林中的美術館之稱的「綠美圖」，為經貿園區內最珍貴稀有的鑽石級寶地。
朱幸兒表示，該區目前已有在地知名建商如寶輝建設、精銳建設、總太建設、親家建設、豐邑建設搶先進駐，預期未來將有更多全省各地重量級建商持續搶進，區域未來發展可期，預期將掀起重量級建商、大財團、產壽險公司搶購熱潮。
2021報稅眉角
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言