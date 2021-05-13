台中出現百億標案 綠美圖第一排土地每坪約380萬標售

台中也出現百億標案！世邦魏理仕（CBRE）表示，接受業主委託，公開標售位於台中水湳經貿園區土地，使用分區為第二種文化商業區土地，面積近3,000坪，標售底價 113.5億，一坪近380萬元。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，標售標的緊鄰中央公園、綠美圖、鄰近水湳轉運中心，基地臨路120米，正面中央公園之面寬更達160米。水湳重劃區一般建築高度限制為48米、100 米、140 米，此次標售標的建築高度則可達160米，未來興建大樓後可望成為該區地標建築。

世邦魏理仕表示，原為台中水湳機場的水湳經貿園區，總開發面積達254公頃，是台中目前開發核心，區內匯集各項重大公共建設，中央公園占地即達67.34公頃，是台北大安森林公園的2.58倍，為全台灣最大的都會區公園。

朱幸兒表示，標售標的除了具有面中央公園第一排的絕世景觀，更緊鄰結合中央公園、圖書館、森林中的美術館之稱的「綠美圖」，為經貿園區內最珍貴稀有的鑽石級寶地。

朱幸兒表示，該區目前已有在地知名建商如寶輝建設、精銳建設、總太建設、親家建設、豐邑建設搶先進駐，預期未來將有更多全省各地重量級建商持續搶進，區域未來發展可期，預期將掀起重量級建商、大財團、產壽險公司搶購熱潮。 圖／世邦魏理仕提供

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