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將來銀行總座許柏林今上任 首要課題通過開業審查

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
將來銀行新任總經理許柏林。報系資料照
將來銀行新任總經理許柏林。報系資料照

將來銀行新任總經理許柏林5月13日正式上任，對於未來經營理念提出四大發展方向，包含一、「落實內部控制，強化公司治理」；二、「調整組織分工，提高團隊績效」；三、「加強系統驗測，確保正常運作」；四、「提升資安防護，目標永續經營」，同時亦勉勵所有同仁勇於面對及解決問題，共同努力，開創嶄新的未來。

許柏林表示，將來銀行目前首要面對的課題是盡速通過開業審查，取得營業執照進入營運階段。到任後，除持續強化並落實內部治理制度與促進內部團結和諧外，針對資訊系統、資訊安全及行動銀行App功能之完整性與有效性，亦將加強辦理系統及業務演練，包括桌上及實地演練，盡速讓所有開業準備就緒。

展望未來，希望能從客戶需求及生活服務兩面向出擊，在風險管理及法令遵循的前提下，提供客戶簡單、易懂、方便的產品，持續創新並促進普惠金融。

將來銀行

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