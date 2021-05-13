將來銀行新總座上任 首要任務取得營業執照

純網銀「國家隊」將來銀行今宣布，新任總經理、前華南銀行營運管理事業群副總許柏林今天正式上任，他表示上任後首要面對的任務，就是取得營業執照。

將來銀行營業執照還在審核中，在審核的關鍵時刻，前總經理劉奕成臨時請辭，引起市場譁然，後來又被爆出大股東中華電信的圍標爭議，金管會選擇派人進駐查核，都為將來銀行營業執照審核增添變數。同時針對新總經理，金管會也要求兩大重點，第一是資安，之前金管會檢查局去將來銀行實地查核時，有發現一些缺點，後來將來銀行有進行改善，但是當時是前總經理劉奕成簽屬，新任總經理要對系統做完整了解，第二是內部團隊的治理。

許柏林今上任，他表示，將來銀行目前首要面對的課題是盡速通過開業審查，取得營業執照進入營運階段。除持續強化並落實內部治理制度與促進內部團結和諧外，針對資訊系統、資訊安全及行動銀行App功能完整性與有效性，亦將加強辦理系統及業務演練，包括桌上及實地演練，盡速讓所有開業準備就緒。

許柏林也提出將來銀行未來四大發展方向，包含落實內部控制，強化公司治理；調整組織分工，提高團隊績效；加強系統驗測，確保正常運作；提升資安防護，目標永續經營。未來希望能從客戶需求及生活服務兩面向出擊，在風險管理及法令遵循的前提下，提供客戶簡單、易懂、方便的產品，持續創新並促進普惠金融。

商品推薦