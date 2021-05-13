聽新聞
test
0:00 / 0:00
新台幣早盤升值0.5分 一度觸及27.95元
新台幣今（13）日早盤以28元兌1美元，貶值4.5分開出；台股早盤以15,668.33點開低，新台幣早盤一度觸及27.95元兌1美元，升值0.5分。
美股周三齊跌，道瓊工業指數下跌681.50點，跌幅1.99%至33,587.66點；標普500指數下跌89.06點，跌幅2.14%至4,063.04點；那斯達克綜合指數下跌357.75點，跌幅2.67%，收13,031.68點；費城半導體指數重挫4.2%，收在2,851.15點。
美股大跌，台股早盤以15,668.33點開出，下跌234.04點，指數開低後一度下滑至15,368.54點，下跌533.83點，新台幣早盤最低為開盤的28元兌1美元，一度觸及27.95元兌1美元，升值0.5分。
2021報稅眉角
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言