新台幣早盤升值0.5分 一度觸及27.95元

新台幣今（13）日早盤以28元兌1美元，貶值4.5分開出；台股早盤以15,668.33點開低，新台幣早盤一度觸及27.95元兌1美元，升值0.5分。

美股周三齊跌，道瓊工業指數下跌681.50點，跌幅1.99%至33,587.66點；標普500指數下跌89.06點，跌幅2.14%至4,063.04點；那斯達克綜合指數下跌357.75點，跌幅2.67%，收13,031.68點；費城半導體指數重挫4.2%，收在2,851.15點。

美股大跌，台股早盤以15,668.33點開出，下跌234.04點，指數開低後一度下滑至15,368.54點，下跌533.83點，新台幣早盤最低為開盤的28元兌1美元，一度觸及27.95元兌1美元，升值0.5分。

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