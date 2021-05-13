將來銀行新任總經理許柏林上任 提四大發展方向
懸缺近兩個月的將來銀行總座職務終於拍板定案！將來銀行宣布，新任總經理許柏林於今（13）日正式上任，對於未來經營理念，提出四大發展方向，包括：落實內部控制，強化公司治理；調整組織分工，提高團隊績效；加強系統驗測，確保正常運作；提升資安防護，目標永續經營，同時亦勉勵所有同仁勇於面對及解決問題，共同努力，開創嶄新的未來。
純網銀國家隊將來銀行風波不斷，在未取得營業執照前，將來銀行先是保險大將莊瑞德跳槽，3月18日就連前總經理劉奕成也閃辭，內部研議過後，決定找來華南銀前營運管理事業群副總許柏林「救火」，期能重整軍心、儘速開業上線。
許柏林表示，將來銀行目前首要面對的課題是盡速通過開業審查，取得營業執照進入營運階段。到任後，除持續強化並落實內部治理制度與促進內部團結和諧外，針對資訊系統、資訊安全及行動銀行App功能之完整性與有效性，亦將加強辦理系統及業務演練，包括桌上及實地演練，盡速讓所有開業準備就緒。展望未來，希望能從客戶需求及生活服務兩面向出擊，在風險管理及法令遵循的前提下，提供客戶簡單、易懂、方便的產品，持續創新並促進普惠金融。
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