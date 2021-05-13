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將來銀行新任總經理許柏林上任 提四大發展方向

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
懸缺近兩個月的將來銀行總座職務確定由華南銀前營運管理事業群副總許柏林接任。圖／報系資料照
懸缺近兩個月的將來銀行總座職務確定由華南銀前營運管理事業群副總許柏林接任。圖／報系資料照

懸缺近兩個月的將來銀行總座職務終於拍板定案！將來銀行宣布，新任總經理許柏林於今（13）日正式上任，對於未來經營理念，提出四大發展方向，包括：落實內部控制，強化公司治理；調整組織分工，提高團隊績效；加強系統驗測，確保正常運作；提升資安防護，目標永續經營，同時亦勉勵所有同仁勇於面對及解決問題，共同努力，開創嶄新的未來。

純網銀國家隊將來銀行風波不斷，在未取得營業執照前，將來銀行先是保險大將莊瑞德跳槽，3月18日就連前總經理劉奕成也閃辭，內部研議過後，決定找來華南銀前營運管理事業群副總許柏林「救火」，期能重整軍心、儘速開業上線。

許柏林表示，將來銀行目前首要面對的課題是盡速通過開業審查，取得營業執照進入營運階段。到任後，除持續強化並落實內部治理制度與促進內部團結和諧外，針對資訊系統、資訊安全及行動銀行App功能之完整性與有效性，亦將加強辦理系統及業務演練，包括桌上及實地演練，盡速讓所有開業準備就緒。展望未來，希望能從客戶需求及生活服務兩面向出擊，在風險管理及法令遵循的前提下，提供客戶簡單、易懂、方便的產品，持續創新並促進普惠金融。

將來銀行 柏林

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