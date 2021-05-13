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藍營籲普篩阻病毒！陳時中：沒目的普篩會讓圍堵能力變弱

本次MSCI指數權重調整 中國為最大受惠者

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

MSCI資本公司(明晟)於5月11日美股盤後公佈半年度指數權重調整報告，相關調整將於5/27盤後生效。富蘭克林證券投顧指出，以本次半年度調整來看，三大新興市場比重僅微幅調整變化不大，其中新興亞洲獲上調0.1個百分點至79.1%，反應中國市場比重獲調升，中國比重由36.3%上調至36.9%、上調0.6個百分點，相對而言，台灣與南韓分別遭調降0.2個百分點至14.1%與13.6%。

富蘭克林證券投顧指出，本次中國市場權重提升預估將吸引43.5億美元被動式資金流入，台灣與南韓預估將有15.29億美元與10.15億美元被動式資金流出，整體資金流動相比股市成交量均不顯著。隨著中國資本市場持續對外開放、更多中國境內A股獲納入MSCI指數，包含A股/H股/ADR等境內外中國股票權重將持續提高，勢必排擠其餘指數成分國權重，特別是接續中國之後權重最高的台灣與南韓股市，並不代表後者投資價值減損。

富蘭克林坦伯頓大中華基金經理人黎邁祺指出，二月中旬以來受到政策緊縮擔憂與官方加強平台經濟監管等利空影響，導致中國境內外股市表現相對全球其餘市場更為疲弱。然而，中國官方雖欲推動政策正常化，但預期會是逐步的過程而非短期內強力去槓桿，反而有助中國維持更為長期的成長動能。而就網路平台企業政策監管部分，評估中國政府角色主要為引導市場良性發展，而非抑制產業成長潛能，持續看好中國經濟受惠創新與數位轉型結合國內消費蓬勃發展與市場整合，將創造眾多具投資機會優質企業。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄*指出，由於全球疫情增溫，特別是新興市場包括印度、台灣等地疫情變化快速，短線建議先觀察國際與台灣市場疫情變化，在台股操作策略上不變，仍以科技股為主、搭配傳產類類股為輔，逢低布局低本益比的科技類股。短期內投資人若擔心市場波動增加，建議操作偏保守，或者不妨利用定期(不)定額方式，逢低介入，持續布局台灣股票型基金，以掌握後續反彈的機會。

疫情 新興市場

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