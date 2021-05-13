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藍營籲普篩阻病毒！陳時中：沒目的普篩會讓圍堵能力變弱

富邦期貨：短線仍有跌破半年線可能

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析（富邦期貨／提供）
散戶小台籌碼分析（富邦期貨／提供）

美國4月CPI年增率由前期的2.6%飆升至4.2%，遠超過預期的3.6%，核心CPI年增率也由上月的1.6%，大增至3.0%，也遠高於預期值2.3%，儘管FED一再表示通膨僅是暫時現象，但超乎意外的增幅，動搖了債市投資人的信心，10年期公債殖利率再度逼近1.7%，衝擊美股四大指數同步重挫。

國內疫情升溫重創多頭信心，電子、金融、傳產全面嚇趴，市場擔心若疫情持續蔓延，疫情警戒恐進一步升級，屆時勢必重創國內經濟。目前台股技術面已跌破季線，短線籌碼面凌亂，加上融資餘額偏高，若市場恐慌情緒延續，短線仍有跌破半年線支撐的可能。

（富邦期貨）

疫情 CPI

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