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藍營籲普篩阻病毒！陳時中：沒目的普篩會讓圍堵能力變弱

用愛包圍兒少 元大集團總動員建構綿密通報網

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
元大集團連續十年響應「用愛包圍」計畫，以實際行動支持兒少關懷。（元大集團提供）
元大集團連續十年響應「用愛包圍」計畫，以實際行動支持兒少關懷。（元大集團提供）

元大金控暨元大文教基金會長期投入兒少關懷，連十年協助家扶基金會推廣「用愛包圍」計畫，身為唯一響應該活動的金融業者，元大金控（2885）今年持續支持「兒保好鄰居」活動，結合集團資源，透過各子公司臉書粉絲團、ATM 操作介面、信用卡對帳單、社群媒體IG與通訊軟體Line等，向民眾宣導兒少保護的重要。

為能即時處理兒少情事，元大金控打造綿密通報網絡，透過全台307個營業據點強化通報系統，一旦有人告知不當對待兒少事件，元大同仁將立即撥打113保護專線、110通知警察或與各縣市政府社會局聯繫，形成一個點線面的安全網，用企業的力量建構兒童安全無虞的生活，成為真正名符其實的「兒保好鄰居」。

家扶基金會投入兒少保護服務長達34年，已救援超過2.8萬名兒少，從兒少所在的家庭、社區與鄰里著手，預防兒少不當對待情事發生、即時找到潛在需服務的兒少。元大金控長期提供家扶基金會資源贊助，去年新冠肺炎疫情爆發，提供「振興經濟愛心卡」彌補家扶基金會等社福團體募款的缺口，讓孩子在物質上不致匱乏，對應聯合國「全球永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），消除各地一切形式的貧窮項目，運用金融服務核心能力幫助偏鄉、弱勢家庭孩童，期待失依及需安置兒少獲得妥善照顧，在沒有暴力的環境中健康、快樂、成長。

元大金控暨元大文教基金會長年關懷弱勢孩童，在公益的道路上，期盼能有更多愛心企業加入行列，呼籲社會正視不當對待兒少事件，達到兒少保護目的。

元大金控 家扶基金會

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