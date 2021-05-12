瞄準全台最多億萬富翁的胃！築間旗下本格和牛進駐員林

瞄準全台最多億萬富翁的胃！築間餐飲集團選址彰化員林，斥資近億元購地自建，旗下主打和牛燒肉吃到飽的「本格和牛燒肉放題」，員林首家旗艦店將於5月21日開幕營運，為帶動人氣，推出連續8天享78折優惠活動。

根據統計指出，員林市的億萬富翁多達400餘人，密度是全台所有鄉鎮最高，而存款達千萬的民眾，也屬員林市最多。

築間餐飲集團看好消費市場及為了滿足彰化地區饕客，決定斥資9,000餘萬元萬元購地自建，規劃首間「本格和牛燒肉放題」旗艦。

「本格和牛燒肉放題」是由築間餐飲集團全新策劃推出的燒肉吃到飽品牌，員林店為彰化第一家主打和牛燒肉放題的連鎖餐廳，位於員林184重劃區員林大道三段上，主打千元以下、高規格享受30種肉品吃到飽。

其中，「牛盛」品項更高達九種，而「豚盛」、「海味」、「燒鳥」及「嚴選」也是豐富不馬虎，不僅有進口的伊比利豚嫩肩，還有肩胛小戰斧，雞肉的部分則採用一隻雞只能取出2片/顆的頂級雞松阪與鳥金玉；另外，還有台灣獨有的桃木煙燻櫻桃鴨胸。

值得注意的是，「本格和牛燒肉放題」為了迎合不同口味喜好的消費者，推出「特色沾醬」，例如：用來中和油膩的特調檸檬汁，在調味後迸發出全新好滋味。還有與燒肉完美結合的鹽蔥或燒肉必備的日式燒肉醬與味噌燒肉醬，其他還有炭燒風味醬與七味辣粉等。

築間餐飲集團旗下有六大品牌，累計總店數已達77家，今年目標突破100家，年營業額上看40億元，並計畫徵才500人以上。

築間表示，隨著展店腳步加速，人才需求也隨之增加，目前正招募各類菁英，從門市正職員工到儲備幹部都有職缺，基本起薪3萬元，儲備幹部上看4.3萬元起。積極擴展事業版圖的同時，內部也進行公司組織調整以符合上市櫃之要求，將目標瞄準資本市場邁進。

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