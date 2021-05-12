疫情拉警報 華南銀行啟動異地備援辦公

經濟日報 / 記者陳芝瑄／即時報導

國內近日出現多起新冠肺炎本土病例，華南金控（2880）子公司華南銀行總行單位自今（12）日起陸續啟動異地備援辦公，人數將超過300名。

華南銀行將以松江大樓、長安大樓、圓山大樓及中壢大樓作為備援辦公室，客戶服務中心以中壢大樓為備援辦公室，集中作業中心北、中、南票據中心互為備援，各營業單位以鄰近營業單位互為備援，並將全面設置防疫隔板，確實執行來行客戶量測體溫、佩戴口罩、使用酒精消毒及實聯制，以預防疫情升溫期間群聚增加染疫不確定性，確保維持正常營運。

因應疫情升溫，華南銀行在上（4）月29日即進行總行大樓及各營業單位大規模消毒作業，並於昨（11）日起，遵循中央流行疫情指揮中心公布「第二級疫情警戒標準」，實施集會活動管制，延期或取消室外500人以上，室內100人以上之集會活動。

華銀也將視疫情發展，針對個案活動軌跡及接觸史，隨時進行行舍消毒，並正研擬員工居家辦公計劃，以備不時之需。

華銀強調，全行員工享有「防疫隔離假」、「疫苗接種假」及「防疫照顧假」，其中「疫苗接種假」可併入當年度病假計算，天數於30天內薪資照給；另員工申請「防疫照顧假」，可併入當年度事假計算，天數於14天內薪資同樣照給，優於法令規定。

華南銀行 疫情

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